St. Pölten (OTS) -

Wachaubahn und Waldviertelbahn unter dem Dach der Niederösterreich Bahnen läuten die schönste Zeit des Jahres mit stimmungsvollen Adventfahrten ein. „Ein Adventausflug auf Schiene verbindet Brauchtum mit Genuss und Vorfreude. Ob entlang der Donau oder durch den hohen Norden unseres Landes, die Niederösterreich Bahnen bringen unseren Familien und Gästen die regionalen Adventbräuche näher, schaffen besondere vorweihnachtliche Erlebnisse und verkürzen die Wartezeit auf das Christkind“, informiert Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Von 20. November bis 13. Dezember 2026 ist die Wachaubahn jeweils von Freitag bis Sonntag sowie an Feier- und Fenstertagen zwischen Krems und Spitz unterwegs und bringt ihre Gäste stressfrei zu den schönsten Adventmärkten im Weltkulturerbe.

An allen Verkehrstagen der Wachaubahn geht es zum Wachauer Advent in Dürnstein und zum Kremser Adventzauber in der Altstadt. Am 21. und 22. November lädt auch der Adventmarkt Weißenkirchen zum Besuch ein, am 28. und 29. November der Spitzer Advent im Schloss. Die erhöhte Trassierung und die großen Panoramafenster bieten bei jeder Fahrt einzigartige Ausblicke auf das Weltkulturerbe. „Mit dem neuen ‚Adventticket Wachau‘ sind unsere Gäste in der Vorweihnachtszeit besonders flexibel und zum Vorteilspreis von 15 Euro für Erwachsene und 7,50 Euro für Kinder und Jugendliche unterwegs. Das Tagesticket gilt für die Wachaubahn, die leopoldi Regionalbuslinien 446, 715, 717, 718, 719 und 720 sowie die sieben Linien des Citybus Krems“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Der Adventfahrplan der Wachaubahn ist unter www.wachaubahn.at abrufbar, Tickets sind im Webshop unter https://webshop.niederoesterreichbahnen.at erhältlich.

Am ersten Adventwochenende kehrt die Waldviertelbahn im hohen Norden Niederösterreichs aus ihrer Winterpause zurück und macht sich mit Sonderzügen von Gmünd auf zum Weitraer Advent und zum Litschauer Advent.

Im Rahmen des „Weitraer Advents“ verwandelt sich die älteste Braustadt Österreichs am 28. und 29. November traditionell in einen besonderen Adventmarkt voller Musik, Handwerk, Punsch und Lichterglanz. In den historischen Häusern, Kellern und Innenhöfen warten regionales Kunsthandwerk, kulinarische Spezialitäten und liebevoll gestaltete Geschenkideen. Kinder freuen sich über Geschichten, Puppentheater, Ponyreiten und Kutschenfahrten, während für die Erwachsenen Gospelklänge, Vokalensembles und Turmbläser auf dem Programm stehen. Am Samstag ist der Diesel-Nostalgiezug der Waldviertelbahn unterwegs, am Sonntag der Goldene Triebwagen.

Die nördlichste Stadt Österreichs lädt ebenfalls am 28. und 29. November zum stimmungsvollen „Litschauer Advent – von Haus zu Haus“ und gibt Einblicke in Litschauer Lebenswelten. Auf der Flaniermeile rund um den idyllisch beleuchteten Stadtplatz führt der Weg von Haus zu Haus, von Toreinfahrt zu Toreinfahrt. Die Litschauer Familien und Vereine bieten regionale Produkte, traditionelles und modernes Kunsthandwerk, kulinarische Köstlichkeiten und kulturelle Kostproben. Am Samstag verkehrt der Goldene Triebwagen der Waldviertelbahn, am Sonntag der Diesel-Nostalgiezug.

Der Adventfahrplan der Waldviertelbahn ist unter www.waldviertelbahn.at abrufbar, Tickets sind im Webshop unter https://webshop.niederoesterreichbahnen.at erhältlich.

Weitere Informationen: Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Katharina Heider-Fischer, Telefon: 02742/360 990-1311, Mobil: 0676/5662453, E-Mail: [email protected]