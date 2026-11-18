Wien (OTS) -

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer etabliert erstmals einen Wirtschaftspolitischen Beirat im Wirtschaftsministerium. Das unabhängige Expertengremium vereint wissenschaftliche Expertise und unternehmerische Praxis. Beim Auftakt des Forum Wirtschaft werden der neue Beirat sowie sein erster Bericht mit zentralen Weichenstellungen für mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit vorgestellt.

Wir laden Sie herzlich zum Medien-Hintergrundgespräch im Vorfeld der Präsentation ein.

Termin: Donnerstag, 19. November 2026, 10:30 Uhr

Ort: sophie7, Raum „Freiraum“, Apollogasse 21, 1070 Wien

Gesprächspartner:

Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Univ.-Prof. Dr. Tobias Thomas, Vorsitzender des Wirtschaftspolitischen Beirats

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, am Forum Wirtschaft mit der Vorstellung des ersten Berichts teilzunehmen sowie Foto- und Videoaufnahmen zu machen.

Wir bitten Sie um Anmeldung unter [email protected] mit Hinweis, ob Sie nur am Gespräch oder auch an der Veranstaltung teilnehmen werden.

Forum Wirtschaft und Medien-Hintergrundgespräch mit Bundesminister Hattmannsdorfer

Bitte um Anmeldung unter [email protected]

Datum: 19.11.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Sophie7, Raum "Freiraum"

Apollogasse 21

1070 Wien

Österreich