Wien (OTS) -

„Alle Kinder, die in Wien leben, sind unsere Kinder. Jedes Kind verdient es, geschützt, gestärkt und in seiner Einzigartigkeit akzeptiert zu werden“, betont SPÖ-Gemeinderätin und LGBTIQ-Sprecherin Susanne Haase in der heutigen Aktuellen Stunde im Wiener Gemeinderat. Entscheidend sei, dass Kinder unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Familienform sicher und ohne Diskriminierung aufwachsen können.

Aus eigener Erfahrung weiß Haase, wie wichtig es ist, sich als Kind zugehörig zu fühlen: „Als Kind hatte ich oft das Gefühl, nicht richtig zu sein, weil ich nicht den klassischen Rollenbildern entsprochen habe. In den Kinderbüchern von damals gab es kaum Platz für Unterschiede. Heute sind wir zum Glück weiter. Unsere Gesellschaft ist vielfältig und genau diese Vielfalt muss sich auch in unseren Schulen, Kindergärten und Kinderbüchern widerspiegeln. Denn wenn Kinder sehen, dass sie dazugehören und genauso richtig sind, wie sie sind, stärkt das ihr Selbstbewusstsein. Und genau das ist gelebter Kinderschutz.“

SPÖ-Gemeinderat und Jugendsprecher Nikola Poljak unterstreicht dabei die zentrale Rolle altersgerechter Aufklärung: „Kinder müssen wissen, dass ihr Körper ihnen gehört, dass sie ‚Nein‘ sagen dürfen und an wen sie sich wenden können, wenn ihre Grenzen überschritten werden.“ Genau dieses Wissen sei ein wesentlicher Bestandteil wirksamer Prävention. Wien setzt mit Kinderschutzkonzepten, pädagogischen Angeboten und der Stärkung von Pädagog*innen auf Prävention und frühzeitige Unterstützung. „Wir stehen für Prävention statt Panikmache, für Wissen statt Angst und für Selbstbestimmung statt Bevormundung. Denn Kinder schützt man nicht, indem man ihnen Wissen vorenthält, sondern indem man sie stärkt, ihnen zuhört und ihre Grenzen respektiert“ , hält Poljak fest.

Beide SPÖ-Gemeinderät*innen sprechen sich gegen eine Politik aus, die pädagogische Aufklärung und Vielfalt zum Gegenstand politischer Empörung macht. „Wer in vielfältigen Kinderbüchern eine Bedrohung sieht, hat Kinderschutz grundlegend falsch verstanden“, kritisiert Haase die FPÖ.

„Kinderschutz beginnt dort, wo Kinder ernst genommen werden. Unser Ziel ist ein Wien, in dem jedes Kind sicher, selbstbestimmt und frei von Diskriminierung aufwachsen kann“, so Haase und Poljak abschließend.