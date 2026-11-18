St. Pölten (OTS) -

Presseeinladung

zur Eröffnung der Christbaumsaison 2026

Christbäume aus NÖ: Nachhaltigkeit vor, zu und nach Weihnachten

am Freitag, 27. November um 9.30 Uhr

Ort: Sternensalon, Ehrenhof Schloss Schönbrunn, 1130 Wien

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ein frischer Christbaum aus der Region gehört für viele Menschen genauso zu Weihnachten wie Kerzenschein und Geschenke. Doch woran erkennt man eigentlich, ob ein Christbaum wirklich frisch ist und wie hat sich die heurige Trockenheit auf die Bäume ausgewirkt? Wie lagert und pflegt man ihn richtig, damit er am Heiligen Abend in sattem Grün erstrahlt und möglichst lange seine Nadeln behält? Und was passiert nach dem Fest? Muss der Christbaum tatsächlich entsorgt werden oder steckt noch mehr in ihm?

Die Niederösterreichischen Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern zeigen, wie Nachhaltigkeit vor, zu und nach Weihnachten gelingen kann. Sie verraten praktische Tipps rund um Kauf, Lagerung und Pflege und geben Anregungen, wie der Christbaum auch nach seinem großen Auftritt noch sinnvoll genutzt werden kann.

Es informieren Sie:

Josef Reithner , Obmann der ARGE NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzent:innen

Andrea Wagner , Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer NÖ

Gerda Wiesböck, Obmann-Stellvertreterin der ARGE NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzent:innen

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Zusage unter [email protected].