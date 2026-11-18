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Reminder-AVISO: Freitag, 20. November, 10.30 Uhr: Festakt „40 Jahre Grüne Politik im Parlament“
Einladung zum Festakt mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Leonore Gewessler, Ricarda Lang und Johannes Rauch
Vor 40 Jahren sind die Grünen erstmals ins Parlament eingezogen. Das Jubiläum wird mit einem Festakt im Nationalratssaal gefeiert.
Zeit: Freitag, 20. November 2026, 10.30 Uhr
Ort: Parlament, Nationalratssaal, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien
Redner:innen:
- Leonore Gewessler, Bundessprecherin und Klubobfrau der Grünen
- Johannes Rauch, Präsident der Grünen Zukunftsakademie FREDA, ehemaliger Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
- Ricarda Lang, Mitglied des Deutschen Bundestags, ehemalige Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen
- Alexander Van der Bellen, Bundespräsident
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich willkommen. Akkreditierung unter [email protected] ist erforderlich.
Festakt „40 Jahre Grüne Politik im Parlament“
Datum: 20.11.2026, 10.30 Uhr
Ort: Parlament, Nationalratssaal
Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
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