Wien (OTS) -

Beim diesjährigen Fest der Helfer im Wiener Rathaus wurden 35 Helfer Wiens Preise an Teams und Mitarbeiter*innen der K-Kreis-Organisationen für ihren außergewöhnlichen Einsatz vergeben. Vizebürgermeisterin und Feuerwehrstadträtin Barbara Novak würdigte das Engagement jener Menschen, die sich tagtäglich und vielfach über ihre beruflichen Aufgaben hinaus für die Sicherheit und das Zusammenleben in Wien einsetzen.

Im feierlichen Rahmen des Wiener Rathauses fand am 17. November das diesjährige Fest der Helfer statt. Dabei wurden insgesamt 35 Helfer Wiens Preise an Teams und Mitarbeiter*innen der Organisationen des Wiener K-Kreises verliehen. Mit der Auszeichnung wird besonderes Engagement für die Gesellschaft, hohe Einsatzbereitschaft sowie außergewöhnlicher Einsatz für die Sicherheit und das Miteinander in Wien gewürdigt.

Das Fest der Helfer, veranstaltet von den Helfern Wiens, ist seit 2003 eine jährliche Tradition. Es bietet die Gelegenheit, Menschen vor den Vorhang zu holen, die sich in besonderer Weise für die Wiener Bevölkerung einsetzen – sei es durch soziales Engagement, den herausragenden Einsatz in ihrer Freizeit oder über das dienstliche Ausmaß hinaus in ihrer beruflichen Tätigkeit. Die Preisträger*innen wurden von den Organisationen des Wiener K-Kreises nominiert.

Die Vizebürgermeisterin und Feuerwehrstadträtin Barbara Novak hob die Leistungen der Preisträger*innen hervor: „Die ausgezeichneten Personen und Teams stehen stellvertretend für all jene, die mit Zusammenhalt, Verantwortungsbewusstsein und der Bereitschaft, über die eigenen Aufgaben hinaus Verantwortung zu übernehmen, einen wichtigen Beitrag für unsere Gemeinschaft und damit für das Miteinander in unserer Stadt leisten.“

Im Mittelpunkt des Abends standen die Menschen, die mit ihrem Einsatz einen wichtigen Beitrag für die Wiener Bevölkerung leisten. Die 35 Auszeichnungen machten einmal mehr sichtbar, wie vielfältig das Engagement innerhalb der K-Kreis-Organisationen ist und wie wesentlich der persönliche Einsatz jedes und jeder Einzelnen für eine sichere und lebenswerte Stadt ist.

Der Helfer Wiens Preis

Seit 2003 vergeben die Helfer Wiens den Helfer Wiens Preis beim Fest der Helfer an Menschen, die Besonderes geleistet haben. Das Fest der Helfer ist ein jährliches Highlight, das die Wichtigkeit des ehrenamtlichen und professionellen Engagements im Bereich der Sicherheit in den Vordergrund stellt. Die Symbolik des Helfer Wiens Preises ist einfach, aber sehr bedeutsam. Es gilt das Motto: „Steter Tropfen höhlt den Stein“. Ein kleiner, mit Wasser gefüllter Tropfen auf einem Stein symbolisiert, dass jede Leistung und sei sie noch so klein, sehr viel für die Gesellschaft und für das Zusammenleben in der Stadt beitragen kann. Vorgeschlagen werden die nominierten Personen von den Organisationen des Wiener K-Kreises.

„Die Helfer Wiens“ – Vorbereitet sein. Helfen können!

Die Helfer Wiens beraten und schulen gemeinsam mit ihren Einsatz- und Partnerorganisationen über das richtige Verhalten in Notfällen. Sie geben Tipps, die das eigene Leben aber auch die Gesellschaft sicherer machen. Als Präventionseinrichtung der Stadt Wien ist es das Ziel, die Wiener*innen bestmöglich auf Notfälle vorzubereiten. Das Angebot für Kindergartenkinder bis zu Senior*innen reicht von persönlicher Beratung, kostenlosen Vorträgen, Informationsveranstaltungen bis hin zur Koordination der Plattform „Freiwillig für Wien“. Auch die größte Sicherheitsleistungsschau Österreichs, das Wiener Sicherheitsfest rund um den Nationalfeiertag auf dem Wiener Rathausplatz, zählt zu den Angeboten der Helfer Wiens.

Der Wiener K-Kreis: Mehr als 35 Jahre Engagement für Prävention und Sicherheit

Am Donauinselfest 1989 schlossen sich fünf Organisationen zusammen, um ein Präventionsnetzwerk zu gründen, das heute als K-Kreis weit über die Grenzen Wiens hinaus Anerkennung findet. Das "K" steht für Katastrophenhilfe, Katastrophenschutz, Kommunikation und Kompetenz. Das Netzwerk zählt 2026 41 Mitglieder aus Einsatzorganisationen, kommunalen Unternehmen, Abteilungen der Stadt Wien und befreundeten Organisationen und Vereinen, die in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales tätig sind. Die Helfer Wiens fungieren im K-Kreis als Drehscheibe für Planung und Organisation von gemeinsamen Präventionsveranstaltungen, Vorführungen, Vorträgen, Netzwerktreffen und Projekten wie „Ich kann Leben retten!“. Für die Wiener Bevölkerung garantiert der "K-Kreis" im Ernstfall jederzeit rasche, hochprofessionelle und top organisierte Hilfe.