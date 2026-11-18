Wien (OTS) -

Eine Geschichte von erschütternder Dimension, die lange im Verborgenen lag – und bis heute kaum Teil des kollektiven Bewusstseins ist. Am Internationalen Tag der Kinderrechte zeigt der ORF am Freitag, dem 20. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Dokumentation „Der Fall Wurst – die Verbrechen des Kärntner Kinderarztes“ von Sascha Köllnreitner. Sie rekonstruiert einen der größten Missbrauchsskandale der österreichischen Nachkriegsgeschichte und gibt jenen Menschen eine Stimme, deren Leid jahrzehntelang überhört wurde. Und sie zeichnet nach, wie sich erst im Prozess um einen rätselhaften Mordfall der ganze Abgrund eines systematischen Verbrechens an zahlreichen Kindern und Jugendlichen auftat.

Ausgehend vom mysteriösen Tod der Ehefrau des angesehenen Kärntner Kinderarztes Dr. Franz Wurst entfaltet sich ein erschreckendes Panorama aus systematischem Kindesmissbrauch, institutionellem Wegsehen und einem dichten Geflecht aus Macht, Abhängigkeiten und Schweigen. Seit der Verurteilung von Franz Wurst im Jahr 2002 haben sich mehr als 530 Betroffene bei der Opferschutzkommission Kärnten gemeldet – ihre Geschichten blieben bislang weitgehend unerzählt.

Mehr als fünf Jahrzehnte prägte Franz Wurst als Kinderarzt mit Schwerpunkt Heilpädagogik maßgeblich die Kärntner Jugendwohlfahrt. Er überwachte Schulärztinnen und -ärzte, entschied über Kindeswegnahmen, Einweisungen in Heime und Sonderschulen und leitete die heilpädagogische Abteilung des Landeskrankenhauses Klagenfurt. Parallel führte er eine erfolgreiche Privatpraxis und galt öffentlich als medizinische Koryphäe. Hinter dieser Fassade konnte sich ein System des Missbrauchs etablieren, dessen Ausmaß jede Vorstellungskraft übersteigt – und das dennoch über Jahre hinweg unbehelligt blieb.

Die Dokumentation – eine Produktion von Wildwood Films & Creatives in Koproduktion mit dem ORF – rekonstruiert, wie dieser Skandal nur durch die verzweifelte Tat eines 17-Jährigen überhaupt ans Licht kam und Franz Wurst vor Gericht gestellt werden konnte. Sie stellt die zentrale Frage, warum ein Fall dieser Tragweite – im Gegensatz zu anderen bekannten Kriminalfällen – bis heute kaum Teil des kollektiven Bewusstseins ist.

„Der Fall Wurst“ nähert sich dem Thema aus mehreren Perspektiven: anhand der Berichte von Betroffenen und Angehörigen, durch Einschätzungen von Expertinnen und Experten sowie durch visuell dichte, atmosphärische Bilderwelten, die Originalschauplätze in emotionale Erinnerungsräume verwandeln. Die Dokumentation beleuchtet nicht nur den Haupttäter, sondern auch mögliche Mittäter, stillschweigende Unterstützer, institutionelle Versäumnisse und die politischen Nachwirkungen bis in die Gegenwart.

Dabei stellt der Film grundlegende Fragen: Wer war Franz Wurst wirklich? Wie konnte ein einzelner Mann derart viel Macht und Einfluss erlangen – trotz zahlreicher Verdachtsmomente? Welche Netzwerke ermöglichten dieses jahrzehntelange Schweigen? Und welche Mechanismen müssen offengelegt und durchbrochen werden, um derartige Verbrechen künftig zu verhindern?