Wien/Vösendorf (OTS) -

Noch gut 40 Tage bis zum Jahreswechsel. Was für viele Menschen Unterhaltung ist, bedeutet für Tiere Angst, Stress und Panik. Silvester kommt, ob wir wollen oder nicht. Wer seine Tiere liebt, sorgt vor. Deshalb steht die rechtzeitige Vorsorge heuer im Zentrum.

„ Vorsorge ist das A und O “, betont Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria. „ Mit gezieltem Training und guter Vorbereitung können wir die Angst vieler Tiere deutlich reduzieren. Wer jetzt beginnt, hat noch genug Zeit. “

So können Sie jetzt vorbereiten und trainieren:

Geräuschtraining starten (Desensibilisierung und Gegenkonditionierung): Spielen Sie Feuerwerksgeräusche (z. B. über Apps, YouTube oder spezielle CDs) zunächst sehr leise ab – so leise, dass Ihr Hund sie kaum wahrnimmt und entspannt bleibt. Verknüpfen Sie jeden Knall sofort mit etwas Positivem (hochwertige Leckerlis, Spiel oder Kauartikel). Steigern Sie die Lautstärke über Tage und Wochen nur langsam und nur dann, wenn der Hund entspannt bleibt. Bei Anzeichen von Stress (Hecheln, Zittern, Weglaufen, Futterverweigerung) sofort leiser machen. Kurze Einheiten von 5–10 Minuten, mehrmals pro Woche, sind ideal. So lernt der Hund: Knall bedeutet etwas Gutes.

Spielen Sie Feuerwerksgeräusche (z. B. über Apps, YouTube oder spezielle CDs) zunächst sehr leise ab – so leise, dass Ihr Hund sie kaum wahrnimmt und entspannt bleibt. Verknüpfen Sie jeden Knall sofort mit etwas Positivem (hochwertige Leckerlis, Spiel oder Kauartikel). Steigern Sie die Lautstärke über Tage und Wochen nur langsam und nur dann, wenn der Hund entspannt bleibt. Bei Anzeichen von Stress (Hecheln, Zittern, Weglaufen, Futterverweigerung) sofort leiser machen. Kurze Einheiten von 5–10 Minuten, mehrmals pro Woche, sind ideal. So lernt der Hund: Knall bedeutet etwas Gutes. Frühzeitig mit dem Tierarzt sprechen: Manche Tiere brauchen zusätzliche Unterstützung. Besprechen Sie rechtzeitig mögliche Medikamente oder andere Hilfsmittel. Viele Präparate wirken besser, wenn sie vorher getestet und richtig dosiert werden – nicht erst am 30. Dezember.

Manche Tiere brauchen zusätzliche Unterstützung. Besprechen Sie rechtzeitig mögliche Medikamente oder andere Hilfsmittel. Viele Präparate wirken besser, wenn sie vorher getestet und richtig dosiert werden – nicht erst am 30. Dezember. Sicheren Rückzugsort vorbereiten: Richten Sie schon jetzt einen ruhigen, vertrauten Platz ein (z. B. Box, Platz unter dem Tisch oder in einem fensterarmen Raum). Der Hund soll diesen Ort freiwillig als sicher erleben.

Richten Sie schon jetzt einen ruhigen, vertrauten Platz ein (z. B. Box, Platz unter dem Tisch oder in einem fensterarmen Raum). Der Hund soll diesen Ort freiwillig als sicher erleben. Identifikation prüfen: Chippen und vor allem registrieren nicht vergessen – mit aktuellen Kontaktdaten. Ein Mikrochip allein reicht nicht. Selbst bei guter Vorbereitung kann ein Hund in Panik entlaufen.

Chippen und vor allem registrieren nicht vergessen – mit aktuellen Kontaktdaten. Ein Mikrochip allein reicht nicht. Selbst bei guter Vorbereitung kann ein Hund in Panik entlaufen. Alltagsroutine stärken: Sorgen Sie für ausreichend Bewegung, mentale Auslastung und eine möglichst ruhige Umgebung. Ein ausgelasteter Hund kann Stress oft besser verarbeiten.

Stress für Tiere

Feuerwerk verursacht massive Lärm- und Lichtstörungen. Haus- und Wildtiere – besonders Hunde, Katzen und Vögel – reagieren mit Panik und Flucht. In der Winterzeit kann das tödlich enden; langfristig werden Migrationsrouten, Fortpflanzung und Rastplätze gestört.

Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken

Feuerwerksrückstände belasten Boden, Gewässer und Lebensräume mit Feinstaub und Schwermetallen. Jährlich fallen bis zu 1.000 Tonnen gefährlicher Restmüll an. Besonders kritisch ist das Zünden nahe Flüssen, Seen, Auen und Vogelrastplätzen. Feinstaub belastet die Atemwege. Unsachgemäße oder illegale Böller führen zu rund 1.000 Verletzten, Bränden und Waldbränden pro Jahr.

Langfristig braucht es schärfere Regeln

Zentrale Veranstaltungen und alternative Formate zeigen, dass Feiern ohne privaten Feuerwerkswahnsinn möglich ist. „Silvester darf kein Ausnahmezustand für den Tierschutz sein“, betont Scheidl. „Wer Tiere liebt, schießt nicht.“

Langfristig braucht Österreich schärfere Regeln und den politischen Willen, sie durchzusetzen. Frankreich und die Niederlande (Verbot seit August 2026) zeigen, dass ein sicherer Jahreswechsel ohne Chaos und Tierleid möglich ist.

Tierschutz Austria fordert die Verschärfung des Pyrotechnikgesetzes nach französischem Vorbild sowie ein generelles Verbot privater Feuerwerke und Böller.

Dafür jetzt Petition unterschreiben: https://www.tierschutz-austria.at/silvester