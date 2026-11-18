Wien (OTS) -

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 19. November 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:

KI-Krieg der Supermächte – was hinter dem Skandal um Nvidia steckt

Nvidia gilt als eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Denn Nvidia produziert etwas, das alle brauchen und sonst kaum jemand produzieren kann: Hightech-Chips für Hochleistungscomputer. Im Wettrennen um die künstliche Intelligenz werden diese immer wichtiger, weil die großen KI-Unternehmen sie für ihre riesigen Rechenleistungen benötigen. Deshalb haben die USA auch strenge Exportbeschränkungen erlassen, um vor allem China auf Abstand zu halten. Doch die Chinesen setzen alles daran, um an diese Chips zu kommen – so soll sogar eine Agentin Pekings eine Affäre mit dem Chef von Nvidia gehabt haben und Hunderttausende dieser Hochleistungs-Chips sollen nach China gelangt sein. Was steckt hinter dem Skandal? Und was macht diese Chips so besonders? Bericht: Hans Hrabal, Lisa Lind

Der Fall Green Finance – wie Tausende Anleger ihr Erspartes verloren haben

Peter Rebhan wollte für seine Enkelkinder vorsorgen. 150.000 Euro legte er bei Green Finance an, doch jetzt ist das Geld weg. Nachrangige Darlehen und Anleihen, also hochriskante Produkte, wurden ihm als nachhaltige Investition mit Zukunft verkauft. Mittlerweile ist die Green-Finance-Gruppe, die in Solaranlagen und Immobilien investiert hat, pleite. War es Pech oder doch Betrug? Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen insgesamt 50 Personen und hat die Untersuchungen zuletzt ausgeweitet. Bericht: Johannes Schwitzer-Fürnsinn

Großes Kino – die Rückkehr der alten Erfolge

Nach der Pandemie galt die Kinobranche längere Zeit als Auslaufmodell. Bis 2025 hielten sich die Besucherzahlen auf niedrigem Niveau, doch nun wendet sich das Blatt: Blockbuster wie „Spider-Man“ und „Odyssee“ füllen die Säle und mit ihnen die Kassen von Filmstudios. Aber hinter der Renaissance der Leinwand steckt mehr als eine Handvoll guter Filme: Durch technische Aufrüstung und raffinierte Zielgruppenkonzepte kann zunehmend an alte Erfolge angeknüpft werden. Wieso erleben Kinos nach mageren Jahren ein starkes Comeback? Bericht: Hans Hrabal