Wien (OTS) -

Saint-Gobain Austria hat heuer zum 15. Mal die Trockenbau-TROPHY verliehen. Die begehrte Auszeichnung gilt in der Branche als eine Art Oscar: Sie würdigt herausragende Projekte und handwerkliche Spitzenleistungen.

„Zielsetzung der Trockenbau-TROPHY ist, die kreative Bandbreite des Leichtbaus sichtbar zu machen“, erklärt Peter Giffinger, CEO bei Saint-Gobain Austria. Michael Allesch, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, ergänzt: „Besonders im Fokus stehen dabei die handwerkliche Präzision sowie die Qualität in der Ausführung.“



Die Sieger der Trockenbau-TROPHY im Überblick

Die Fachjury setzte sich aus den Experten der 22 eingereichten Projekte zusammen. Die meisten Punkte vergab sie an das Siegerprojekt„Austria Gourmet & Wine Hotel“ der Zebisch Trockenbau GmbH. Der erste Platz für „Innovation“ ging an die Edelsbacher & Staudinger Bau GmbH; in der Kategorie „Raumakustik & Deckengestaltung“ setzte sich die König GmbH durch.

Den festlichen Rahmen der Preisverleihung bildete ein Galaabend in den historisch reizvollen „Kasematten“ in Wiener Neustadt. Dort feierten die Gäste aus der Trockenbaubranche bis weit nach Mitternacht.