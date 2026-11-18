Wien (OTS) -

Mit Ansprachen von GÖD-Vorsitzendem Eckehard Quin, Bundeskanzler Christian Stocker, Bundesministerin Korinna Schumann sowie ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian wurde heute, am 18. November 2026, der 19. Bundeskongress der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) im Austria Center Vienna eröffnet. Rund 1.000 Delegierte beraten über die gewerkschaftlichen Schwerpunkte der kommenden fünf Jahre.

Quin: Öffentliche Leistungen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen

GÖD-Vorsitzender Eckehard Quin rückte die öffentlich Bediensteten in den Mittelpunkt und hob die Bedeutung der Sozialpartnerschaft hervor: „Die Erfahrung unserer Kolleginnen und Kollegen ist wertvoll, wenn es darum geht, den Öffentlichen Dienst weiterzuentwickeln. Für mich gehört es zur Wertschätzung, diese Erfahrung einzubeziehen. Genau darin liegt die Stärke der Sozialpartnerschaft: Gemeinsam finden wir Lösungen, die den Beschäftigten und der Bevölkerung zugutekommen“, sagte GÖD-Vorsitzender Eckehard Quin, der sich heute auch der Wiederwahl stellt.

Stimmen zur Eröffnung

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian sprach über die Rolle der Sozialpartnerschaft beim digitalen Wandel. „Digitalisierung und Künstliche Intelligenz bieten enorme Chancen für den Öffentlichen Dienst. Sie dürfen aber nicht zum Vorwand werden, um unseren Staat immer weiter zusammenzusparen. Umso wichtiger ist es, diesen Wandel sozialpartnerschaftlich zu gestalten und die Beschäftigten von Anfang an einzubeziehen. Denn technologischer Fortschritt muss die Menschen entlasten, statt den Druck auf sie weiter zu erhöhen. Ein starker Öffentlicher Dienst ist kein Kostenfaktor, sondern eine unverzichtbare Grundlage für gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine funktionierende Demokratie“, betonte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. „Die Beschäftigten leisten mit großem Engagement – oft unter schwierigen Bedingungen – einen unverzichtbaren Beitrag dazu, dass unser Staat funktioniert. Dafür gebührt ihnen großer Dank!“, so Katzian.

Bundesministerin Korinna Schumann hob die Wichtigkeit des Öffentlichen Dienstes für den Sozialstaat hervor. „Unser Sozialstaat und unser öffentliches Gesundheitssystem leben von einem starken Öffentlichen Dienst. Von den Menschen, die tagtäglich Verantwortung übernehmen – in den Krankenhäusern, in der Pflege, in der Verwaltung und in vielen weiteren Bereichen. Sie sorgen dafür, dass soziale Sicherheit und eine gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen möglich sind. Ihnen gilt mein ausdrücklicher Dank und meine Anerkennung“, sagte Schumann.

Bundeskanzler Christian Stocker hielt in seiner Ansprache fest: „Unsere öffentlich Bediensteten sorgen jeden Tag dafür, dass unser Land funktioniert und die Menschen dem Staat vertrauen. Dafür gebührt allen Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst großer Dank. Der Bundeskongress der GÖD steht für unseren gemeinsamen Anspruch, den öffentlichen Dienst zu stärken und seine Zukunft aktiv zu gestalten. Dazu gehören faire Arbeitsbedingungen, eine verlässliche Sozialpartnerschaft und eine Digitalisierung, die die tägliche Arbeit erleichtert und die Bediensteten unterstützt. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Österreich handlungsfähig ist und die Menschen zukunftsfroh nach vorne blicken können.“

Im Anschluss an die Eröffnung diskutieren die Delegierten den Leitantrag. Darin formuliert die GÖD ihre Forderungen an die Dienstgeberseite und ihr Arbeitsprogramm für die kommende Funktionsperiode. Dazu zählen eine vorausschauende Personalplanung, ein attraktiver Öffentlicher Dienst und mehr Mitbestimmung beim Einsatz Künstlicher Intelligenz.