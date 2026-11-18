Wien (OTS) -

Wien treibt die Wärmewende mit voller Kraft voran. Mit massiven Investitionen in Tiefengeothermie, Großwärmepumpen und den Ausbau der Fernwärme macht sich die Stadt unabhängig von Gas.

„Wien macht beim Ausstieg aus Erdgas keine halben Sachen. Während andere noch diskutieren, schafft die Stadt Fakten und investiert massiv in eine klimafreundliche, krisensichere und vor allem leistbare Wärmeversorgung. Wir befreien uns aus der fossilen Abhängigkeit und setzen auf heimische, saubere Energie made in Vienna“, unterstreicht Josef Taucher, SPÖ-klubvorsitzender und Energiesprecher der SPÖ Wien, die Maßnahmen der Stadt, um aus Gas auszusteigen. „Unser Fahrplan bis 2040 steht und basiert auf vier starken Säulen: Großwärmepumpen, Müllverbrennung, Tiefengeothermie und modernisierte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.

Fernwärme als unschlagbarer Hebel im Gebäudebestand

Der Schlüssel zur Dekarbonisierung im Gebäudebestand ist die Fernwärme. „Wenn wir bestehende Bauten und Häuser auf leistbare, nachhaltige Energie umrüsten wollen, führt der beste Weg über den Anschluss an das Fernwärmenetz“, so Taucher. Mit einem Netz von 1.350 Kilometern und 480.000 angeschlossenen Haushalten verfügt Wien bereits heute über eines der leistungsfähigsten Systeme der Welt. Gerade im dicht verbauten Stadtgebiet und für die klassischen Wiener Altbauten gibt es keine effizientere und wirtschaftlichere Lösung, um fossile Heizungen endgültig abzulösen.

Volle Kraft voraus bei Großwärmepumpen und Tiefengeothermie

Noch stammt rund die Hälfte der Wiener Fernwärme aus gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen – das wird sich bis 2040 schrittweise ändern. Ab dann soll die Wiener Fernwärmenetz zu 100 Prozent klimaneutral betrieben werden. Der Umbau läuft auf Hochtouren. „Schon heute betreibt Wien Energie drei Großwärmepumpen, die den Wärmebedarf von rund 100.000 Haushalten decken“, freut sich Taucher.

Großes Potential liegt zudem in der Tiefengeothermie. In Aspern errichten Wien Energie und OMV über das Joint Venture „deeep“ aktuell die erste Anlage, die Wärme direkt aus der Tiefe holt. Ab 2029 versorgt sie 25.000 Haushalte. Bis 2040 sollen bis zu sieben solcher Anlagen saubere Energie für unglaubliche 200.000 Wiener Haushalte liefern.