Wien (OTS) -

Wo Margaretenstraße und Bräuhausgasse in spitzem Winkel aufeinandertreffen, ist mit dem Heinz-Jerabek-Platz, auch Bräuhausspitz genannt, ein neuer Grätzltreffpunkt für die Margaretner*innen entstanden. Die baulichen Arbeiten an der Neugestaltung sind abgeschlossen. Mit den sieben neuen Bäumen, die über das Wiener Klimateam finanziert werden, wird das Projekt nun final fertiggestellt.

„Projekte wie das Wiener Klimateam zeigen, wie stark Beteiligung und Klimaschutz im Grätzl zusammenwirken können. Wenn Menschen vor Ort Ideen einbringen, entstehen Projekte, die nicht nur das Stadtklima verbessern, sondern auch die Lebensqualität im Bezirk erhöhen“, sagt Klima-Stadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Wir haben aus dem Heinz-Jerabek-Platz einen Ort gemacht, an dem man sich gerne aufhält“, so Bezirksvorsteher Michael Luxenberger. „Mit den neuen Sitzmöglichkeiten und einem Trinkbrunnen ist hier ein Platz entstanden, der zur Begegnung einlädt und die Nachbarschaft belebt.“

Mehr Grün, mehr Schatten, mehr Aufenthaltsqualität

Im Zuge der Neugestaltung wurde der kleine Platz in Richtung Sankt-Johann-Gasse erweitert und begrünt. Der Abschnitt der Bräuhausgasse zwischen Platz und Sankt-Johann-Gasse wurde niveaugleich gestaltet – Fußgänger*innen können so den Platz besser nutzen. Anstelle des bisher betonierten Kreuzungsspitzes zur Margaretenstraße entstand eine Grünfläche mit Wellenbank. Ergänzt wird der neue Platz durch Sitzbänke, einen Spieltisch, eine Wiegeliege für zwei Personen und einen Trinkbrunnen.

„Gerade wenn sich die Wohnungen im Sommer stark aufheizen, braucht es mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum“, so Luxenberger. „Zukünftig kann Nachbars Katze am Heinz-Jerabek-Platz ihre Runden drehen, während ihr Frauerl auf der Parkbank mit Nachbar*innen plaudert. Andere Nachbar*innen genießen die neue Wiegeliege oder lernen andere Margaretner*innen beim Schachspielen kennen.“

Bei der Detailplanung zur Umgestaltung wurden auch Anrainer*innen und somit zukünftige Nutzer*innen zur Beteiligung eingeladen. Bei einer Feedback-Veranstaltung im November 2025 brachten Anwohner*innen und Besucher*innen des nahegelegenen neunerhaus ihre Ideen ein.

Wiener Klimateam bringt zusätzliche Bäume

Über das Wiener Klimateam werden am Heinz-Jerabek-Platz sieben neue Bäume finanziert. Insgesamt werden im Rahmen des Projekts „Bäume für den 5ten“ in den kommenden Monaten 29 Bäume in Margareten gepflanzt – unter anderem am Heinz-Jerabek-Platz, in der Ramperstorffergasse und in der Rüdigergasse.

„Gerade in dicht verbauten Stadtgebieten kommt Bäumen eine besondere Bedeutung zu. Durch ihre schattenspendende und kühlende Wirkung sind sie wesentlich für die Verbesserung des Mikroklimas. Neue Baumstandorte tragen nicht nur zur langfristigen Sicherung und Erweiterung des Wiener Baumbestands bei, sondern schaffen auch wertvolles Grün, das den Menschen im Alltag zugutekommt“, ergänzt Stadtgartendirektor Karl Hawliczek.

Das Projekt „Bäume für den 5ten” ist ein sogenanntes Nachrutschprojekt für das Projekt „Superblock: Vorbereitung, Testphase, Pilot ‚temporär‘“. Kann ein ursprünglich gewähltes Projekt nach genauerer Betrachtung bzw. im Zuge der Detailplanung nicht realisiert werden, rückt ein anderes Klimateam-Projekt nach. Diese Nachrutschprojekte werden auch durch die Bürger*innen-Jury festgelegt. Im Klimateam Margareten war der Wunsch nach mehr Grün im Bezirk sehr groß. Mit dem Projekt „Bäume für den 5ten“ kann somit den Bedürfnissen der Bezirksbewohner*innen nachgekommen werden.

Über den Namensgeber Heinz Jerabek

Der neu gestaltete Platz ist nach dem ehemaligen Bezirksrat Heinz Jerabek benannt, der seinerzeit diesen Beserlpark statt eines Parkplatzes anlegen ließ. An der Baumpflanzung nahm auch seine Witwe Hannelore Jerabek teil.