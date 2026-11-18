Wien (OTS) -

Mehr als 45.000 Radler:innen fuhren zwischen März und September 2026 über 40 Millionen Kilometer und stellten damit gleich zwei neue Rekorde auf. Die gemeinsam zurückgelegte Strecke entspricht rund 1.000 Erdumrundungen und zeigt: Österreich ist auf dem besten Weg zur Radnation. Mobilitätsminister Peter Hanke zeichnete am 17. November 2026 die Bundessieger der Aktion „Österreich radelt“ aus.

Mehr als 2,1 Millionen Menschen in Österreich nutzen das Fahrrad täglich oder mehrmals pro Woche. Auch bei der Verkehrsmittelwahl gewinnt das Fahrrad zunehmend an Bedeutung: In der Bundeshauptstadt stieg der Radfahranteil im Modal Split seit 1993 von drei auf mittlerweile elf Prozent. In Innsbruck werden sogar 30 Prozent aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt, in der Stadt Salzburg 23 Prozent und in Graz 19 Prozent. Mit der Aktion „Österreich radelt“ setzt sich das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur gemeinsam mit zahlreichen Gemeinden, Betrieben, Vereinen und Bildungseinrichtungen dafür ein, noch mehr Menschen für das Radfahren im Alltag zu begeistern.

„Gerade kurze Alltagswege lassen sich gut mit dem Fahrrad zurücklegen – das spart Platz, schont die Umwelt und hält uns gleichzeitig fit. Unser Ziel ist es, den Radverkehrsanteil in Österreich von derzeit sieben auf 14 Prozent zu erhöhen. Aktionen wie ‚Österreich radelt‘ leisten dazu einen wichtigen Beitrag“, sagte Bundesminister Peter Hanke bei der Sieger:innenehrung. Gemeinsam mit Tobias Weber, Director of Sales & Marketing Europe bei woom, zeichnete er am 17. November 2026 die Bundessieger im Stadtkino im Künstlerhaus Wien aus.

Ganz Österreich radelt

Von 20. März bis 30. September 2026 zählte wieder jede Radfahrt und ganz Österreich radelte mit. Ob kleines Dorf oder Großstadt, Studierende oder Senior:innen, Vereinsmitglieder oder Mitarbeitende – bei „Österreich radelt“ sind alle willkommen. 45.420 Menschen nahmen an der Aktion teil und sammelten fleißig Kilometer. Jede Fahrt mit dem Fahrrad wurde per App oder über die Website erfasst. Neben attraktiven Sachpreisen stand vor allem der freundschaftliche Wettbewerb mit anderen Radfahrer:innen im Mittelpunkt.

Gemeinsam zu neuen Höchstleistungen

Für noch mehr Motivation sorgten Gemeinden, Unternehmen, Vereine und Bildungseinrichtungen, die als Teams beim österreichweiten Radl-Wettbewerb antraten: 469 Vereine, 680 Gemeinden, 25 Universitäten, 173 Schulen und 1.008 Arbeitgeber aus ganz Österreich bewiesen, dass das Fahrrad sowohl beruflich als auch in der Freizeit eine gute Figur macht. Ob am Arbeitsweg, zur Schule, für die Fitness oder einfach nur zum Vergnügen – gemeinsam radelten die Teilnehmenden 40.625.512 Kilometer. Mit insgesamt 45.420 Teilnehmenden und dieser beeindruckenden Kilometerleistung stellte „Österreich radelt“ gleich zwei neue Rekorde auf: Noch nie haben so viele Menschen an der Aktion teilgenommen und noch nie wurden so viele Kilometer gesammelt. Das entspricht rund 1.000 Erdumrundungen oder etwa 62.000 Fahrten von Wien nach Bregenz.

Deutlich fällt auch die Umweltbilanz aus: Umgerechnet wurden 7.166 Tonnen CO 2 eingespart. „Das Fahrrad ist ein essenzieller Bestandteil einer modernen und klimafreundlichen Mobilität. Die Beteiligung der vielen Gemeinden und Institutionen zeigt, dass das Radfahren längst zum Alltag der Österreicher:innen gehört“, so Hanke.

Dabei sein ist alles, verglichen wird trotzdem

Ob gemütlich mit dem Rädle durch das Ländle, entspannt auf dem Drahtesel durch Graz oder mit voller Power auf dem Rennrad rund um den Millstätter See – ganz Österreich radelt. Trotzdem stehen die Bundesländer bei „Österreich radelt“ im freundschaftlichen Wettbewerb und spornen einander zu neuen Höchstleistungen an. In der Bundesländerwertung liegt Vorarlberg mit insgesamt elf Stockerlplätzen vorne. Das westlichste Bundesland ist mit fast 10.000 Teilnehmer:innen und mehr als zehn Millionen geradelten Kilometern auch im Bundesländervergleich die klare Nummer eins und sichert sich gleich fünf erste Plätze. Weitere fünf erste Plätze gehen nach Kärnten, Tirol schafft sogar sechs. Auch bei den Stockerlplätzen ist Tirol mit insgesamt zehn Platzierungen stark vertreten. Niederösterreich kommt auch auf zehn, Kärnten auf neun Stockerlplätze. Sechs Platzierungen gehen ins Burgenland, je vier nach Salzburg und Oberösterreich und eine nach Wien.

Österreich radelt weiter

Österreich ist als Skination bekannt. Doch auch auf zwei Rädern bleibt das Land in Schwung – und das nicht nur im Sommer. Bis 11. Februar 2027 warten digitale Trophäen und Sachpreise auf alle, die beim Winterradeln mitmachen. Das gemeinsame Ziel: zwei Millionen Radkilometer. Mehr auf www.radelt.at/winterradeln

Service: Alle Fotos der Auszeichnungsveranstaltung (© klimaaktiv mobil / Katharina Schiffl) finden Sie unter: https://www.klimaaktiv.at/bildergalerie/auszeichnung-oesterreich-radelt-2026

Quellen:

Schönböck, N. und Halwachs, O.: Report: Aktive Mobilität 2026. Erhebungsergebnisse zum Fuß- und Radverkehr in Österreich. Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, Wien 2026.

Binder, L., Steinacher, I. und Tomschy, R.: Verkehrserhebung Salzburg. Ergebnisbericht. Amt der Salzburger Landesregierung, Wien 2023.

Bader, M. und Köll, H.: Mobilitätsergebung Tirol Frühling 2022. Auswertung Wegbezogener Kenngrößen. Amt der Tiroler Landesregierung, Reith bei Seefeld 2022.

OA (oD): Mobilitätsverhalten. Mobilitätserhebung der Wohnbevölkerung 2024. Stadt Graz. https://www.graz.at/cms/beitrag/10192604/8032890/mobilitaetsverhalten.html#tb5 (zugegriffen am 04.11.2026).

Über Österreich radelt:

„Österreich radelt“ ist eine seit 2019 stattfindende Motivations- und Bewusstseinsbildungskampagne, die vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur im Rahmen der Initiative klimaaktiv mobil und allen teilnehmenden Bundesländern getragen wird. Die Aktion motiviert Teilnehmende dazu, über die „Österreich radelt“-Webseite radelt.at bzw. über die „Österreich radelt“-App die von ihnen geradelten Kilometer zu dokumentieren und dadurch an attraktiven Gewinnspielen teilzunehmen. Mitmachen können sowohl Einzelpersonen als auch Betriebe, Vereine, Bildungseinrichtungen oder Gemeinden.