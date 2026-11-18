Wien (OTS) -

SPG übernimmt ORBIT Cloud Solutions und baut damit die eigene Cloud-Kompetenz weiter aus. Mit ORBIT kommt ein eingespieltes Team für Microsoft Azure, AWS, Google Cloud und Oracle Cloud in die Gruppe, das vor allem Banken und Versicherungen betreut. Unternehmen bekommen damit Cloud-Know-how, Beratung zu DORA und NIS2 und die Kapazität für große Vorhaben von einem Partner.

ORBIT Cloud Solutions wurde 2022 in Wien gegründet und begleitet Unternehmen in regulierten Branchen von der Cloud-Strategie über die Umsetzung bis zum sicheren, regelkonformen Betrieb. Das Angebot verbindet Cloud Engineering (Architektur, Migration, Automatisierung, Modernisierung) mit Security und GRC-Beratung zu DORA, NIS2 und EU AI Act sowie Cloud Advisory mit Betriebsmodellen, Business Cases und FinOps. Der Schwerpunkt liegt auf Microsoft Azure, mit sechs Microsoft-Spezialisierungen, darunter Infrastructure and Database Migration to Microsoft Azure, Cloud Security sowie Identity and Access Management. Die meisten Kunden sind Banken und Versicherungen.

Was sich für Kunden ändert

Bestehende Kunden behalten ihre Ansprechpartner und bekommen zusätzliche Leistungen dazu. Die Projektteams von ORBIT arbeiten weiter wie bisher. Neu ist der Zugang zu den Leistungen und Teams der SPG.

Cloud, Security und Softwareentwicklung kommen damit noch stärker aus einer Hand. Wer Anwendungen in die Cloud bringt, muss sie meist auch absichern, anbinden und weiterentwickeln.

Zitat

„Cloud ist für unsere Kunden ein strategisches Thema und SPG ist darin seit Jahren aktiv. Mit ORBIT bauen wir diese Kompetenz gezielt aus. Für die Kunden von ORBIT bleibt das gewohnte Team und dazu kommen die Möglichkeiten der ganzen SPG-Gruppe“, sagt Andreas Muzik, Geschäftsführer von SPG.

„Für unsere Kunden ändert sich am Team nichts – dazu kommt die Kapazität der ganzen SPG-Gruppe“, sagt Lanna O'Reilly, Geschäftsführerin von ORBIT Cloud Solutions.

Marke bleibt bestehen

ORBIT tritt künftig als „ORBIT Cloud Solutions – powered by SPG“ auf.

Über SPG

SPG bringt KI in die gewachsenen Kernsysteme mittelständischer und großer Unternehmen, etwa von Banken, Versicherungen, Energieversorgern, Industrie- und Handelsunternehmen sowie der öffentlichen Hand. Mit Expertenteams und eigenen Produkten modernisiert und migriert SPG die Bestandssysteme von Unternehmen, damit diese KI und neue Technologien effizient nutzen können. Planung und Umsetzung kommen aus einer Hand, vom ersten Anwendungsfall bis zum laufenden Betrieb. Über 500 Mitarbeitende aus über 10 Ländern betreuen Kunden in Europa und darüber hinaus. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in Wien wurde 1998 gegründet und wird von den Geschäftsführern Marcus Brandstetter und Andreas Muzik geleitet.

www.specific-group.com

Über ORBIT Cloud Solutions

Die ORBIT Cloud Solutions GmbH begleitet Unternehmen auf ihrem Weg der digitalen Transformation – von der Strategie über die Umsetzung bis zur Compliance. Die Spezialisten bringen fundiertes Cloud-Know-how und Multicloud-Erfahrung mit, mit Schwerpunkt auf Microsoft Azure. ORBIT unterstützt Unternehmen dabei, schnell und sicher auf moderne Cloud-Plattformen umzusteigen, ihre IT-Landschaften zu modernisieren und regulatorische Anforderungen zu erfüllen – insbesondere im Finanz- und Versicherungssektor. Das Unternehmen mit Sitz in Wien wurde 2022 gegründet und wird von Geschäftsführerin Lanna O'Reilly und Director Operations Gregor Nussbaumer geleitet. Seit November 2026 gehört ORBIT zur SPG-Gruppe.

www.orbitcloudsolutions.at