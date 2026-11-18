St. Pölten (OTS) -

Von 25. November bis 10. Dezember findet wieder die jährliche Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ statt. Im Zuge einer Pressekonferenz am heutigen Mittwoch informierte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gemeinsam mit Elisabeth Cinatl, Vorsitzende des Netzwerks österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen, im Landhaus in St. Pölten über Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten für gewaltbetroffene Frauen in Niederösterreich. „Jede Frau und jedes Mädchen hat ein Recht auf ein gewaltfreies Leben“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „16 Tage Gewalt an Frauen sind ein Symbol dafür, dass wir das ganze Jahr über das Thema ernst nehmen müssen. Es geht darum, gut zu informieren, dass Gewalt und Gewaltbereitschaft rechtzeitig erkannt werden und dass die Betroffenen immer wissen, dass sie in Niederösterreich Unterstützung finden.“

Indikatoren, wie es um die Gewalt an Mädchen und Frauen aussehe, seien die Annäherungs- und Betretungsverbote, so Teschl-Hofmeister, 2023 habe es insgesamt 2.784 Annäherungsverbote gegeben, 2024 2.794, 2025 rund 2.560: „Ende Oktober 2026 sind wir schon wieder bei 2.300.“ Bei den Zahlen der Femizide waren es 2023 bis 2025 je vier Frauen, „bis zum 10. November 2026 waren es auch heuer wieder vier Frauen. Das sind Menschenleben, jede Tat ist eine zu viel.“

Besonders die „digitale Gewalt an Frauen hat ein Ausmaß erreicht, das man unbedingt diskutieren muss“, betonte die Landesrätin. „Sie reicht von Cyberstalking, Hass und Belästigung, bildbasierter Gewalt, Identitätsmissbrauch, Kontrolle und Überwachung bis hin zu Deepfakes, bei denen gerade Frauen überproportional betroffen sind.“ In Erhebungen seien 96 bis 98 Prozent in den Deepfakes sexuelle Inhalte, „99 Prozent der dargestellten Opfer sind Frauen“, zeigte Teschl-Hofmeister auf. Außerdem gab es in Niederösterreich 2025 insgesamt 70 Anzeigen wegen Cyberstalkings, „82 Prozent der Opfer waren weiblich.“ Wegweisungen, Annäherungs- und Vertretungsverbote würden oft nicht greifen, weil man „über digitale Wege einer Frau auch immer noch Leid zufügen kann.“ Als Beispiel nannte Teschl-Hofmeister etwa Smart-Home-Systeme.

Seit 2019 setze man Maßnahmen der niederschwelligen Hilfe für Frauen und Mädchen. Etwa gebe es „Runde Tische, die thematisch angepasst worden sind“, berichtete die Landesrätin, aber auch „das Aktionspaket Zivilcourage, das wir Gemeinden anbieten.“ Als Beispiele nannte sie auch regionale Vernetzungskonferenzen, die Auszeichnung engagierter Gemeinden, Maßnahmen zum Schutz älterer Frauen, die Toilettenplakate „Männer gegen Gewalt“, die Kampagne „Check den Respekt“, „Medienfit“ in den Schulen und die Initiative „NÖ sagt Nein zu K.O.-Tropfen“. Die digitale Gewalt werde in die Aktionspakete aufgenommen: „Am 26. November haben wir den ersten konkreten Schritt für digitale Gewalt: die Tagung ,Virtuelle Welten, reale Sorgen‘ an der Pädagogischen Hochschule“, berichtete Teschl-Hofmeister. Die Angebote seien auch im Gemeindealltag angekommen, 218 Gemeinden hätten auf eine Online-Umfrage reagiert: „83 Prozent der befragten Gemeinden kennen 16 Tage gegen Gewalt. 84 Prozent kennen die Website www.stopp-gewalt.at, auf der Gemeindepakete angeboten werden.“

Beim Thema brauche es „Zivilcourage, ein Hinschauen und ein Reagieren. Bei anzunehmender Gewalt kann man keine Fehler machen“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister abschließend.

Elisabeth Cinatl, Vorsitzende des Netzwerks österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen, sagte: „Gewalt ist eine schrittweise Entwicklung, viele Frauen stellen ihre Wahrnehmung selbst massiv infrage.“ Frauen in diesen Situationen würden alles tun, „damit diese Gewalt nicht ausbricht.“

Digitale Gewalt beschäftige alle immer intensiver, „und sie macht auch in Frauenhäusern keine Pause“, zeigte Cinatl auf. Etwa seien Tracker eine Möglichkeit digitaler Gewalt. Gewalttätige Männer seien „nicht die Bestie irgendwo, sie sind unter uns. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier hinschauen“, forderte die Vorsitzende. Sie zählte das Netz an Hilfseinrichtungen in Niederösterreich auf: „Es gibt Frauen- und Mädchenberatungsstellen inklusive Außenstellen, sechs Frauenhäuser und Gewaltschutzzentren. Leider wissen wir, dass Frauen, die ermordet wurden, keinen Kontakt zu diesen Servicestellen hatten.“ Dafür brauche es oft Zivilcourage, um Frauen auf ihre Situation hinzuweisen und Möglichkeiten aufzuzeigen.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Dieter Kraus, Telefon: 02742/9005-12655, E-Mail: [email protected].