Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sprechen am Donnerstag, dem 19. November 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Schauspielerin Senta Berger und Schauspieler Friedrich von Thun bei Barbara Stöckl über ihre jahrzehntelange Freundschaft, die erste Begegnung an einem Filmset, das gemeinsame Arbeiten vor der Kamera und prägende Lebenserfahrungen:

Geboren und aufgewachsen im Wiener Bezirk Hietzing, machte Senta Berger nach Stationen am Max Reinhardt Seminar und am Theater in der Josefstadt Karriere in Hollywood. Nach ihrer Rückkehr nach Europa avancierte sie in der öffentlichen Wahrnehmung zur vielschichtigen und vielfach prämierten Charakterdarstellerin und wurde zuletzt für ihre Rolle in der von ihrem Sohn Simon Verhoeven inszenierten Bestsellerverfilmung „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Wie sie auf ihre lange, erfolgreiche Karriere und in die Zukunft blickt, erzählt sie bei Barbara Stöckl.

Mit Friedrich von Thun tourt sie regelmäßig mit einer Lesung von „Szenen einer Ehe“ des Humoristen Loriot durch Österreich und Deutschland. Der Schauspieler, der einem tschechischen Adelsgeschlecht entstammt und in der Steiermark großgeworden ist, hat ebenfalls Karriere in Österreich, Deutschland und in den USA gemacht. Im Dezember ist er mit seinem Weihnachtsprogramm „Weihnachten mit Friedrich von Thun“ in Leoben, Salzburg, Wien und Traun zu erleben. Welche besonderen Erinnerungen hat er an Weihnachten? Welche Stoffe interessieren ihn als Künstler? Und wie einfach fällt ihm das Loslassen?