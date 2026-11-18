Wien (OTS) -

Anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen macht die gemeinnützige Organisation #aufstehn mit einer Kunstinstallation von hannah horn und Jona Zwiessler auf den gefährlichsten Ort für Frauen aufmerksam: das eigene Zuhause. “Femizide in Österreich haben einen gemeinsamen Nenner: Die Täter sind fast ausschließlich Männer aus dem Umfeld der Betroffenen. Männliche Gewalt gegen Frauen passiert selten in der Öffentlichkeit – sie findet meist in den eigenen vier Wänden statt”, so Fatima Jost von #aufstehn.

Im Anschluss an die Enthüllung der Kunstinstallation sprechen Expert_innen über Gewalt an Frauen und Femizide in Österreich:

Maria Mayrhofer (Geschäftsführerin #aufstehn)

Sonja Aziz (Opferschutz-Anwältin)

Lea Susemichel (leitende Redakteurin an.schläge)

Klaudia Frieben (Vorsitzende Frauenring)

Marianne Eva Schinnerl-Reiss (Petitionsstarterin ‘Femizide als Straftatbestand’)

Jutta Mailänder (Advocacy Specialist FEM.A)

Medienvertreter_innen sind herzlich zur Aktion eingeladen:

Exklusive Interview-Möglichkeiten vor Ort

Foto-Möglichkeiten Kunstinstallation

Statements zum Auftakt der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen

Knapp 65.000 Menschen haben die #aufstehn-Petition “Gewalt an Frauen stoppen!” unterzeichnet.

Kunstinstallation “Der gefährlichste Ort für Frauen” – Aktion in Wien zu den 16 Tagen gegen Gewalt

Datum: 24.11.2026, 13:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Vor dem Erzherzog-Carl-Denkmal

Heldenplatz

1010 Wien