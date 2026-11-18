- 18.11.2026, 10:50:32
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AVISO, 24.11., 13h: Kunstinstallation “Der gefährlichste Ort für Frauen” – Aktion in Wien zu den 16 Tagen gegen Gewalt
#aufstehn enthüllt Kunstinstallation zu Gewalt gegen Frauen – mit Sonja Aziz, Klaudia Frieben und weiteren Expert_innen vor Ort
Anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen macht die gemeinnützige Organisation #aufstehn mit einer Kunstinstallation von hannah horn und Jona Zwiessler auf den gefährlichsten Ort für Frauen aufmerksam: das eigene Zuhause. “Femizide in Österreich haben einen gemeinsamen Nenner: Die Täter sind fast ausschließlich Männer aus dem Umfeld der Betroffenen. Männliche Gewalt gegen Frauen passiert selten in der Öffentlichkeit – sie findet meist in den eigenen vier Wänden statt”, so Fatima Jost von #aufstehn.
Im Anschluss an die Enthüllung der Kunstinstallation sprechen Expert_innen über Gewalt an Frauen und Femizide in Österreich:
- Maria Mayrhofer (Geschäftsführerin #aufstehn)
- Sonja Aziz (Opferschutz-Anwältin)
- Lea Susemichel (leitende Redakteurin an.schläge)
- Klaudia Frieben (Vorsitzende Frauenring)
- Marianne Eva Schinnerl-Reiss (Petitionsstarterin ‘Femizide als Straftatbestand’)
- Jutta Mailänder (Advocacy Specialist FEM.A)
Medienvertreter_innen sind herzlich zur Aktion eingeladen:
- Exklusive Interview-Möglichkeiten vor Ort
- Foto-Möglichkeiten Kunstinstallation
- Statements zum Auftakt der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen
Knapp 65.000 Menschen haben die #aufstehn-Petition “Gewalt an Frauen stoppen!” unterzeichnet.
Kunstinstallation “Der gefährlichste Ort für Frauen” – Aktion in Wien zu den 16 Tagen gegen Gewalt
Anmeldung: [email protected]
Datum: 24.11.2026, 13:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Vor dem Erzherzog-Carl-Denkmal
Heldenplatz
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Aufstehn.at - Verein zur Förderung zivilgesellschaftlicher
Partizipation
Viola Kurz, MA
E-Mail: [email protected]
Tel: 0043 670 550 6384
Website: https://www.aufstehn.at
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