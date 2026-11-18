Wien (OTS) -

„Es müssen erst 1.500 Autos in einer Nacht brennen, damit die Leute merken, dass jede Nacht 90 Autos brennen.“ Die Aussage des französischen Soziologen Jean Baudrillard anlässlich der schweren Unruhen in den französischen Banlieues im Herbst 2005 hat traurige Aktualität. Auch die Schülerproteste im September werden erst wirklich gehört, als es zu Gewalt und Ausschreitungen kommt. Und Frankreich ist nicht allein. Es rollt eine Protestwelle durch zahlreiche Länder. Was sie eint: Die Demonstrierenden sind jung, entschlossen und wollen sich mit den Zuständen nicht länger abfinden. Für die „WeltWeit“-Reportage „Generation Protest. Woher kommt die Wut?“ – zu sehen am Freitag, dem 20. November 2026, um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – tauchen die „WeltWeit“-Reporter:innen Cornelia Primosch, Leonie Heitz und Patrick A. Hafner in Serbien, Frankreich bzw. Indien in die Geschichten der Menschen ein, die für ihre Überzeugung auf die Straßen gehen. Die Gründe für die Unzufriedenheit sind vielfältig und reichen von sozialer Ungerechtigkeit, fehlender Zukunftsperspektive, hohen Lebenshaltungskosten bis hin zum Wunsch nach politischer Veränderung.

Zwei Jahre lang haben Serbiens Studierende mit Ausdauer, Kreativität und gewaltfreiem Widerstand gegen die Regierung von Aleksandar Vučić protestiert – bis ihre Bewegung schließlich das ganze Land erfasste. Cornelia Primosch begleitet die 22-jährige Studentin Natalija Petrović, die von Anfang an dabei war und erzählt, wie sich die Proteste basisdemokratisch organisierten. Unterstützung kam auch aus der Bevölkerung: Zwei Kunstprofessoren dokumentierten die Demonstrationen mit einer historischen Fototechnik, ein Busunternehmer brachte die Studierenden zu den Protesten und bezahlte dafür mit massiven Repressalien. Eine Geschichte über Zivilcourage, Zusammenhalt und die Macht des friedlichen Widerstands.

Seit Wochen protestieren Frankreichs Schülerinnen und Schüler gegen Missstände im Bildungssystem. Das offizielle Prinzip der Gleichheit wird aber vor allem durch die soziale Segregation untergraben. Was steckt hinter der Wut der Jugendlichen? Leonie Heitz ist im Pariser Vorort Saint-Denis unterwegs, einem der Brennpunkte der Proteste. Sie spricht mit Jugendlichen über ihre Ängste und Forderungen und fragt einen Lehrer aus der Banlieue, warum sich so viele junge Menschen von Politik und Gesellschaft im Stich gelassen fühlen – und weshalb manche ihrem Frust mit Gewalt Ausdruck verleihen.

Auch in Indien begehrt die Jugend auf. Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten „Cockroach“-Bewegung stellen mittlerweile auch die demokratischen Verhältnisse im Land infrage. Sie werfen der Regierungspartei Wahlmanipulation und die Unterdrückung politischer Gegner vor. Patrick A. Hafner begleitet Studierende der Universität Delhi, die sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Sicherheitsbehörden liefern. Aus Angst vor Überwachung verzichten sie bei der Organisation ihrer Proteste auf soziale Medien. Polizeiliche Einschüchterungen reichen bis in ihre Familien. Für die jungen Menschen geht es längst nicht mehr nur um bessere Bildungschancen, sondern um die Zukunft der Demokratie im bevölkerungsreichsten Land der Welt.