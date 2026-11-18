Salzburg (OTS) -

Von der Elternbildung über Bildungsberatung bis hin zu digitalen Stammtischen für ältere Menschen: Mehr als 330.000 Salzburgerinnen und Salzburger nutzen jährlich Angebote der Erwachsenenbildung. Beim Bildungspolitischen Frühstück am Montag in St. Virgil zog die ARGE Salzburger Erwachsenenbildung Bilanz und stellte mit „Digital Fit“ einen neuen Schwerpunkt für das Jahr 2027 vor.

Wie vielfältig die Erwachsenenbildung im Land Salzburg ist, zeigte die ARGE Salzburger Erwachsenenbildung beim Bildungspolitischen Frühstück in St. Virgil anhand einer besonderen Bildungsreise durch alle Lebensphasen. Im Mittelpunkt stand die fiktive Maria, 45 Jahre alt, die in ihrer Bibliothek auf ein Angebot der Bildungsberatung aufmerksam wird. Von dort aus eröffnen sich für Maria und ihr soziales Netzwerk unterschiedliche Bildungswege, die exemplarisch zeigen, wie Bildung Menschen in verschiedenen Lebenssituationen begleitet, stärkt und neue Perspektiven eröffnet.

Staatspreisträgerin zeigt Bildungsreise durch alle Lebensphasen

Durch diese Bildungsreise führte Christine Bauer-Grechenig, Geschäftsführerin und Bildungsberaterin von BiBer Bildungsberatung. Die kürzlich ausgezeichnete Staatspreisträgerin für Erwachsenenbildung im Schwerpunkt Bildungsberatung erzählte, wo und wie die 19.000 Bildungsangebote der Salzburger Erwachsenenbildung Menschen bis ins hohe Alter begleiten können. Die 21 Bildungsstationen machten deutlich, wie vielfältig die Möglichkeiten des lebensbegleitenden Lernens sind und welchen Beitrag sie für die gesellschaftliche Teilhabe leisten.

Illustratorin Sophie Wehmeyer setzte diese Bildungsreise in einem digitalen Wimmelbild um und machte damit die zahlreichen Bildungswege und Angebote der Salzburger Erwachsenenbildung auf einen Blick sichtbar.

19.000 Veranstaltungen an 475 Bildungsorten

Die Leistungsfähigkeit dieses Bildungsnetzwerks zeigt sich auch in den aktuellen Kennzahlen: Die Mitgliedseinrichtungen der ARGE Salzburger Erwachsenenbildung veranstalteten im vergangenen Jahr knapp 19.000 Bildungsangebote an 475 Standorten im gesamten Bundesland. Rund 4.500 Mitarbeitende ermöglichten diese Angebote für mehr als 330.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gemeinsam bringen die Einrichtungen beeindruckende 1.173 Jahre Erfahrung in der Erwachsenenbildung mit.

Silvia Schwarzenberger-Papula, Geschäftsführerin der ARGE Salzburger Erwachsenenbildung, hob insbesondere das ehrenamtliche Engagement hervor: „Besonders stolz bin ich auf die mehr als 1.700 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben knapp 177.000 Stunden unentgeltlich geleistet – das entspricht einem Wert von fast 5,5 Millionen Euro.“

Eine wichtige Rolle spielen auch die Öffentlichen Bibliotheken. An 109 Standorten stehen mehr als 900.000 Medien zur Verfügung, die im vergangenen Jahr rund 2,7 Millionen Mal entlehnt wurden. Viele Bildungsangebote können dabei kostenlos oder zu sehr günstigen Konditionen genutzt werden.

Neu 2027: „Digital Fit“ bündelt Angebote zu KI und digitalen Medien

Mit Blick auf die Zukunft präsentierte Silvia Schwarzenberger-Papula den neuen Schwerpunkt „Digital Fit“. Eine eigene Broschüre sowie eine neue Landingpage werden ab 2027 Bildungsangebote rund um Künstliche Intelligenz und digitale Medien bündeln. Ergänzend dazu werden praxisnahe Informationen und Orientierungshilfen für einen reflektierten Umgang mit KI angeboten.

Politik würdigt starke Bildungslandschaft

Beim Bildungspolitischen Frühstück kamen Vertreterinnen und Vertreter der Erwachsenenbildung sowie Bildungssprecherinnen und Bildungssprecher der politischen Parteien aus Stadt und Land Salzburg zusammen. Im Mittelpunkt standen aktuelle Herausforderungen, bildungspolitische Entwicklungen und die weitere Zusammenarbeit innerhalb des Salzburger Bildungsnetzwerks.

Landesrätin Daniela Gutschi würdigte die Erwachsenenbildung als unverzichtbaren Partner des Landes: „Bildung ist der Schlüssel für ein gelungenes Leben – und zwar in jedem Alter. Die Bildungsreise zeigt eindrucksvoll, wie gut die Erwachsenenbildung in Salzburg aufgestellt ist und wie nah sie bei den Menschen ist. Diese Zusammenarbeit wollen wir auch in Zukunft gemeinsam weiterentwickeln.“

Auch Gemeinderätin Hannelore Schmidt, die Bürgermeister Bernhard Auinger vertrat, unterstrich die Bedeutung der Erwachsenenbildung für Salzburg. Die Stadt sei eine verlässliche Partnerin und werde die positive Entwicklung der gemeinnützigen Salzburger Erwachsenenbildungseinrichtungen weiterhin unterstützen.

Im Anschluss diskutierten die Teilnehmenden über Möglichkeiten, die Zusammenarbeit der Einrichtungen weiter zu stärken und bestehende Synergien noch besser zu nutzen. Ziel bleibt eine vielfältige Erwachsenenbildungslandschaft, in der unterschiedliche Kompetenzen gebündelt und gemeinsam weiterentwickelt werden.

Räume für Lernen, Begegnung und Austausch

Die gemeinnützige Erwachsenenbildung umfasst weit mehr als berufliche Qualifizierung. Sie schafft Räume für Lernen, Begegnung und gesellschaftlichen Austausch. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur persönlichen Entwicklung, zur demokratischen Teilhabe und zum sozialen Zusammenhalt in Stadt und Land Salzburg.

Richard Breschar, Vorstandsvorsitzender der ARGE Salzburger Erwachsenenbildung, betonte abschließend: „Ohne die Unterstützung unserer Fördergeber wären unsere Bildungsangebote in dieser Form nicht möglich. Wir blicken optimistisch in die Zukunft.“