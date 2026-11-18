Wien (OTS) -

Die „kulturMATINEE“ am Sonntag, dem 22. November 2026, ab 9.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, präsentiert – nach der dritten Ausgabe des neuen ORF-Kulturformats „Rezeptfrei!“ über die Auswirkungen von Kunst und Kultur auf Körper und Geist – zum 80. Geburtstag von José Carreras (5. Dezember) „Die Erfolgsstory ,Drei Tenöre‘ – Triumphe, Tränen und Tantiemen“ (9.15 Uhr). Die Sendung zeigt, wie die Opern-Weltstars Luciano Pavarotti, Plácido Domingo und José Carreras anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien erstmals als Gesangstrio ein einzigartiges Konzert vor der historischen Kulisse der Caracalla-Thermen in Rom gaben und damit die Klassikwelt veränderten.

Zum Abschluss des von Clarissa Stadler begleiteten ORF-Kulturvormittags bringt die „kulturWOCHE“ (10.45 Uhr) aktuelle Berichte und Tipps.

„Rezeptfrei!“ (9.05 Uhr)

Was können ein Lied, eine Tanzbewegung oder ein Blatt Papier bewirken? Oft mehr, als man vermutet. Die neue ORF-Kulturreihe „Rezeptfrei!“ beleuchtet, welche positive Wirkung kreatives Tun auf Körper und Geist haben kann. Dabei geht es nicht um das perfekte Bild oder den perfekten Ton, sondern darum, sich selbst bewusst Gutes zu tun. Das Publikum wird auch in der dritten Ausgabe des Formats ermutigt, Dinge auszuprobieren. Die Künstlerin und Kunsttherapeutin Martina Toman ist etwa der Ansicht, dass der konzentrierte Blick beim Malen gerade angesichts der Bilderflut enorm hilfreich sein kann. Die Opernsängerinnen Bea Robein und Jennifer Davison probieren es gemeinsam mit ihr aus. Für die Regie zeichnen Heidi Neuburger-Dumancic und Hanna Jungwirth verantwortlich.

„Die Erfolgsstory ,Drei Tenöre‘ – Triumphe, Tränen und Tantiemen“ (9.15 Uhr)

Es war das erfolgreichste klassische Konzert: Vor mehr als 35 Jahren, am 7. Juli 1990, traten Luciano Pavarotti, Plácido Domingo und José Carreras gemeinsam mit dem Dirigenten Zubin Mehta erstmals als die „Drei Tenöre“ auf. Mit dem Konzert anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in den Caracalla-Thermen in Rom haben sie Geschichte geschrieben und die klassische Musik auf neue Weise populär gemacht: 1,6 Milliarden Menschen weltweit verfolgten diesen Auftritt im Fernsehen, der zum größten Event in der Geschichte der klassischen Musik wurde und dieser zu einem außerordentlichen Boom verhalf.

Der 2020 entstandene Film von Jean-Alexander Ntivyihabwa erzählt von den Hintergründen des Konzerts, seiner Fortsetzung in Los Angeles und von den emotionalen Höhepunkten des außergewöhnlichen Ereignisses. In der Dokumentation blicken die Protagonisten drei Jahrzehnte danach zurück auf ihren größten Erfolg. In ausführlichen Begegnungen lassen sie die Zeit Revue passieren. Erstmals sprechen Plácido Domingo, José Carreras, Zubin Mehta und die Witwe des 2007 verstorbenen Luciano Pavarotti, Nicoletta Mantovani, über ihre Rivalitäten und Freundschaften, ihren spektakulären Vertragspoker, über Carreras’ erfolgreichen Kampf gegen die Leukämie und das Leben als Opernstars.

Impresario Mario Dradi, „Erfinder“ und Manager der „Drei Tenöre“, gewährt bislang ungesehene und zutiefst emotionale Backstage-Einblicke. Zu Wort kommen weitere Weltstars, die die „Drei Tenöre“ auf ihrem Weg begleiteten, ebenso wie Labelchefs und Konzertveranstalter. Dabei spart der Film nicht aus, wie weit der Einfluss dieser Superstars bis heute auch in die Popular-Welt hineinreicht: Ohne ihr Wirken wären Überraschungserfolge wie etwa jener des „Britain’s Got Talent“-Gewinners Paul Potts nicht denkbar.