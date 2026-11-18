Wels (OTS) -

Mit dem Vertikal- und Wassergarten sind die ersten Themengärten im Volksgarten fertig. Auch BOKU-Studierende bringen über einen Studierenden-Wettbewerb ihre Ideen in die OÖ Landesgartenschau Wels 2027 ein. Im Volksgarten, Stadtgarten und Burggarten nehmen die insgesamt zehn Themengärten Gestalt an. Entwickelt und umgesetzt werden sie von oberösterreichischen Garten- und Landschaftsbaubetrieben, unter Beteiligung von Studierenden der BOKU sowie der FH Oberösterreich. „Wir haben bewusst die Themen vorgegeben, aber nicht die fertige gestalterische Antwort. Die Garten- und Landschaftsbaubetriebe konnten ihre eigenen Ideen und ihre Handschrift einbringen. Dadurch entstehen ganz unterschiedliche Gärten, die neue Perspektiven auf Gartengestaltung eröffnen und die Vielfalt der Stadt der Gärten sichtbar machen“ , betont DI Gottfried Struggl, Geschäftsführer OÖ Landesgartenschau Wels 2027. Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier.