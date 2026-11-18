- 18.11.2026, 10:42:03
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Landesgartenschau Wels: OÖ Gartenbaubetriebe und BOKU gestalten die Themengärten der Stadt der Gärten
Wir haben bewusst die Themen vorgegeben, aber nicht die fertige gestalterische Antwort. Die Garten- und Landschaftsbaubetriebe konnten ihre eigenen Ideen und ihre Handschrift einbringen. Dadurch entstehen ganz unterschiedliche Gärten, die neue Perspektiven auf Gartengestaltung eröffnen und die Vielfalt der Stadt der Gärten sichtbar machen
Mit dem Vertikal- und Wassergarten sind die ersten Themengärten im Volksgarten fertig. Auch BOKU-Studierende bringen über einen Studierenden-Wettbewerb ihre Ideen in die OÖ Landesgartenschau Wels 2027 ein. Im Volksgarten, Stadtgarten und Burggarten nehmen die insgesamt zehn Themengärten Gestalt an. Entwickelt und umgesetzt werden sie von oberösterreichischen Garten- und Landschaftsbaubetrieben, unter Beteiligung von Studierenden der BOKU sowie der FH Oberösterreich.
„Wir haben bewusst die Themen vorgegeben, aber nicht die fertige gestalterische Antwort. Die Garten- und Landschaftsbaubetriebe konnten ihre eigenen Ideen und ihre Handschrift einbringen. Dadurch entstehen ganz unterschiedliche Gärten, die neue Perspektiven auf Gartengestaltung eröffnen und die Vielfalt der Stadt der Gärten sichtbar machen“, betont DI Gottfried Struggl, Geschäftsführer OÖ Landesgartenschau Wels 2027. Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier.
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