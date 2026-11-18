Wien (OTS) -

Mitbestimmen, spielen, Wünsche zeigen und eigene Grenzen haben: Auch Kinder mit schweren, lebensverkürzenden Erkrankungen haben das Recht, ihren Alltag mitzugestalten und einfach Kind zu sein. Zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November zeigt das MOMO Kinderpalliativzentrum, was Selbstbestimmung, Teilhabe und gelebter Kinderschutz im Alltag schwer erkrankter Kinder bedeuten. Für sein umfassendes Kinderschutzkonzept wurde MOMO kürzlich mit einem Gütesiegel ausgezeichnet.

Ein Lieblingslied auswählen. Entscheiden, ob man spielen oder lieber seine Ruhe haben möchte. Zeigen, wenn eine Berührung unangenehm ist. Es sind oft kleine Entscheidungen, die für Kinder mit schweren Erkrankungen einen großen Unterschied machen. Denn ihr Alltag ist häufig von medizinischen Behandlungen, Pflege und Therapien geprägt – und damit auch von Situationen, in denen andere Menschen Entscheidungen für sie treffen müssen.



Das Recht, einfach Kind zu sein

Eine schwere Erkrankung verändert vieles im Leben eines Kindes – nicht aber sein Recht auf Mitbestimmung, Schutz und Teilhabe. Diese Rechte auch im Alltag von Kindern und Jugendlichen mit schweren Erkrankungen sichtbar zu machen, ist ein zentrales Anliegen des MOMO Kinderpalliativzentrums.

Im MOMO ZeitRaum, dem tagesstationären Kinderhospiz in Wien-Währing, geht es deshalb neben der medizinischen und pflegerischen Versorgung vor allem auch darum, den Kindern Lebensqualität, Freude und möglichst viel Selbstbestimmung zu ermöglichen. Hier können Kinder spielen, Musik erleben, therapeutische Angebote nutzen oder zur Ruhe kommen – abgestimmt auf ihre individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten.



Kinderschutz beginnt mit Respekt

Damit Kinder ihre Rechte wahrnehmen und ihren Alltag möglichst selbstbestimmt gestalten können, brauchen sie ein Umfeld, in dem sie sich sicher fühlen und ihre persönlichen Grenzen respektiert werden. Gerade Kinder mit schweren Erkrankungen sind in vielen Lebensbereichen auf die Unterstützung anderer angewiesen. Pflege und medizinische Behandlungen bringen es mit sich, dass andere Menschen ihnen körperlich nahekommen oder Entscheidungen für sie treffen.

Kinderschutz bedeutet für MOMO deshalb mehr als die Prävention von Gewalt und Grenzverletzungen. Er zeigt sich im täglichen Miteinander: wenn Kinder entsprechend ihren Möglichkeiten einbezogen, ihre Bedürfnisse ernst genommen und ihre Würde und Selbstbestimmung gewahrt werden.



Gehört werden – mit und ohne Worte

Manche Kinder sagen ganz klar, was sie möchten und was nicht. Andere drücken ihre Wünsche durch Blicke, Mimik, Gestik oder kleinste Bewegungen aus. Für das multiprofessionelle Team von MOMO bedeutet das, genau hinzuhören und hinzusehen. „Jedes Kind hat eigene Wünsche und Bedürfnisse – unabhängig davon, wie schwer es erkrankt ist. Manche Kinder sagen uns ganz klar, was sie möchten, andere zeigen es auf ihre Weise. Entscheidend ist, dass wir ihnen zuhören, ihre Signale ernst nehmen und ihnen ermöglichen, ihren Alltag mitzugestalten. Denn jedes Kind hat das Recht, gehört zu werden – und einfach Kind zu sein“, erklärt Irmgard Hajszan-Libiseller, Leiterin des psychosozialen Teams und Kinderschutzbeauftragte im MOMO Kinderpalliativzentrum.

Mitbestimmung beginnt oft bei alltäglichen Fragen: Welches Spiel möchte ein Kind spielen? Welche Musik hört es gerne? Möchte es an einer Aktivität teilnehmen oder braucht es eine Pause? Wie viel Mitbestimmung in kleinen Momenten steckt, zeigt sich etwa in der Musiktherapie: Ein Kind, das nicht sprechen kann, reagiert auf ein vertrautes Lied mit einem Lächeln oder einer Bewegung. Wird die Musik unterbrochen, signalisiert es, dass es weiterhören möchte. Die Therapeutin greift diese Reaktion auf und lässt das Kind so die gemeinsame Zeit mitgestalten.



MOMO für gelebten Kinderschutz ausgezeichnet

Für sein umfassendes Engagement im Kinderschutz wurde das MOMO Kinderpalliativzentrum kürzlich mit dem Gütesiegel der Qualitätssicherungsstelle Kinderschutzkonzepte ausgezeichnet. Die erfolgreiche Auditierung bestätigt, dass die Strukturen, Prozesse und Maßnahmen der Einrichtung anerkannten Qualitätsstandards für wirksamen Kinderschutz entsprechen.

Für MOMO ist die Auszeichnung Anerkennung und Auftrag zugleich. Denn gelebter Kinderschutz bedeutet nicht nur, Kinder vor Gefahren zu schützen, sondern auch, ihre Wünsche und Grenzen zu respektieren, sie zu stärken und ihnen Raum für eigene Entscheidungen zu geben.

Über MOMO Kinderpalliativzentrum

Da sein – im Lachen und im Weinen.

Das MOMO Kinderpalliativzentrum begleitet Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen sowie deren Familien in Wien und Umgebung. Ein multiprofessionelles Team aus Ärzt:innen, Pflegekräften, Therapeut:innen, Psycholog:innen, Sozialarbeiter:innen und ehrenamtlichen Hospizbegleiter:innen sorgt dafür, dass betroffene Familien die bestmögliche medizinische, pflegerische, therapeutische und psychosoziale Unterstützung erhalten. Das Handeln des MOMO-Teams orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen der jungen Patient:innen und ihrer Familien, um ihnen in ihrer belasteten Situation Halt und Hilfe zu geben – ob zu Hause, im Rahmen von MOMO mobil oder im Tageshospiz, dem MOMO ZeitRaum. Das Angebot ist für die Familien kostenfrei.

MOMO Spendenkonto

Empfängerin: Wiener Kinderhospiz gemeinnützige GmbH

IBAN: AT57 2011 1822 1426 4500

BIC: GIBAATWWXXX

Bank: Erste Bank

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kinderpalliativzentrum.at