Wien (OTS) -

Die Grünen wollen den Schutz von Naturdenkmälern künftig verpflichtend in der Flächenwidmung verankern. Ein entsprechender Antrag wird heute im Wiener Gemeinderat eingebracht. Anlass ist die Causa Napoleonwald in Hietzing: Laut Volksanwaltschaft liegen mindestens 810 m² des Naturdenkmals auf einer Liegenschaft, auf der ein ein großvolumiges Bauprojekt entstehen soll.

„Ein Naturdenkmal darf nicht gleichzeitig Bauland sein. Beim Napoleonwald sieht man, wohin es führt, wenn der Schutzstatus bei der Flächenwidmung nicht berücksichtigt wird. Wir wollen diesen Widerspruch beseitigen und verhindern, dass sich derselbe Fehler anderswo wiederholt“, sagt Kilian Stark, Planungssprecher der Grünen Wien.

Besonders unverständlich ist für die Grünen die Haltung der rot-pinken Stadtregierung. In einer von SPÖ und NEOS beschlossenen Äußerung gegenüber dem Verfassungs-gerichtshof heißt es, eine besondere Berücksichtigung eines Naturdenkmals in der Flächenwidmung sei „nicht vorgesehen und nicht erforderlich“. Dabei hat die Hietzinger Bezirksvertretung bereits im Mai einstimmig – also auch mit den Stimmen von SPÖ und NEOS – beschlossen, konkrete Schritte für eine Rückwidmung beim Napoleonwald prüfen zu lassen.

„Im Bezirk erkennen SPÖ und NEOS den Handlungsbedarf an, im Rathaus jedoch offensichtlich nicht. Wenn eine Fläche so schützenswert ist, dass sie zum Naturdenkmal erklärt wird, darf sie nicht gleichzeitig Bauland sein“, so Stark. „Sollte diese Haltung Schule machen, wären über 400 Naturdenkmäler in Wien bedroht". Die Grünen fordern, dass die Wiener Bauordnung so geändert wird, dass Naturdenkmäler im Widmungsprozess zwingend berücksichtigt und keinesfalls als Bauland ausgewiesen werden dürfen.

„Die rot-pinke Rathausmehrheit hat jetzt die Chance, die Wiener Bauordnung an neue Herausforderungen anzupassen – so wie seinerzeit beim UNESCO-Welterbe. Anstatt weiter zu blockieren, wäre es angebracht, sich für das Engagement der Bürger:innen in Hietzing zu bedanken, die diesen Handlungsbedarf überhaupt erst aufgezeigt haben“, sagt Alexandra Steiner, Klubobfrau der Grünen Hietzing.