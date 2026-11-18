Wien (OTS) -

Das künftige System der Herstellerverantwortung für Textilien muss zuerst auf die Wiederverwendung im Inland setzen und auf den Strukturen aufbauen, die Gemeinden und Soziale Unternehmen bereits betreiben. Diese Position vertreten Re-Use Austria, der Dachverband der sozialwirtschaftlichen Re-Use-Betriebe, und arbeit plus – das Netzwerk Sozialer Unternehmen Österreich. Anlass ist die Präsentation der Studie „Strukturen und Strategien zur Einrichtung eines nachhaltigen EPR-Systems für Textilien in Österreich“ am 16. November an der TU Wien, die von BOKU und TU Wien im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) erstellt wurde.



Auch zu den Sozialen Unternehmen kommt die Studie zu einem klaren Befund: Das bewährte kommunal und sozialwirtschaftlich getragene Sammelsystem soll nicht ersetzt, sondern durch eine verursachergerechte Herstellerfinanzierung strukturell abgesichert und die Sozialwirtschaft bevorzugt eingebunden werden.



Das vorgeschlagene Modell verbindet kommunale operative Sammelverantwortung mit akteursübergreifender Abstimmung in einem Textilbeirat. Herstellerbeiträge finanzieren Sammelinfrastruktur und Transport bis zur regionalen Übergabestelle bzw. Grob-Vorsortierung. Für die künftige sozialwirtschaftliche Sammlung sind eigene Sammelstellen, vor Systemstart definierte Mindestmengen und die kostenlose Abholung nicht wiederverwendbarer Anteile vorgesehen. In der Governance des künftigen EPR-Systems muss die Sozialwirtschaft verbindlich mitgestalten und gesicherten Zugang zu Re-Use-Ware aus der Gesamtmenge erhalten. Finanzielle Verantwortung und wirtschaftliches Risiko bleiben nach dem Verursacherprinzip bei den Herstellern.

Worum es geht: In Österreich fallen jedes Jahr rund 179.000 Tonnen Alttextilien an: Kleidung, Schuhe, Bett- und Haushaltswäsche. Davon kommt nur gut ein Viertel in Altkleidercontainer, Altstoffsammelzentren oder Second-Hand-Shops. Rund 131.000 Tonnen landen im Restmüll und werden verbrannt. Die EU hat deshalb beschlossen, dass künftig Hersteller und Händler für ihre Textilien verantwortlich sind, wenn diese ausgedient haben. Sie bezahlen dafür, dass alte Kleidung gesammelt, sortiert, wieder getragen oder recycelt wird. Das Prinzip heißt erweiterte Herstellerverantwortung, auf Englisch Extended Producer Responsibility (EPR). Für Verpackungen und Elektrogeräte gilt es bereits seit Jahren. Alle EU-Staaten müssen ein solches System für Textilien bis 2028 einrichten. Wie es in Österreich aussehen kann, zeigt die Studie von BOKU und TU Wien im Auftrag des BMLUK.

Der Ausblick: Die kommenden zwei Jahre entscheiden, wie das österreichische System gebaut wird. Bis die Hersteller die Kosten tragen, braucht es eine Überbrückungsfinanzierung. Sie sichert Sortierbetriebe, Re-Use-Shops und Arbeitsplätze und schafft zugleich die Grundlage für den künftigen Ausbau von Wiederverwendung und sozialwirtschaftlicher Beschäftigung.

Wer sammelt und sortiert heute die Altkleider?

Die Wiederverwendung von Textilien im Inland leisten heute ausschließlich Soziale Unternehmen. Gemeinsam mit den Gemeinden sammeln sie rund die Hälfte der Altkleider in Österreich, etwa die Caritas, die Volkshilfe oder regionale Sozial-Betriebe. Dort prüfen Menschen jedes Stück von Hand, bereiten es auf, verkaufen die gefragtesten Stücke in eigenen Shops und exportieren nur was in Österreich nicht gefragt ist. Die andere Hälfte sammeln vor allem private Unternehmen, die die Ware unsortiert ins Ausland verkaufen. Seit 2025 steht das System unter Druck. Bis Mitte 2024 hat sich die Sammlung selbst finanziert, weil die Sammelware pro Tonne 200 bis 400 Euro einbrachte. Heute müssen die Sammler laut Studie 50 bis 150 Euro pro Tonne zuzahlen. Gründe dafür sind die sinkende Qualität durch Fast Fashion und Verwerfungen auf den Exportmärkten.

„Österreich hat das Fundament für ein starkes Textil-EPR-System bereits gelegt. Gemeinden und Soziale Unternehmen sammeln rund die Hälfte der Altkleider, und Soziale Unternehmen leisten die gesamte Wiederverwendung im Inland. Auf diesem Fundament baut das neue System am kostengünstigsten auf. Allerdings braucht es verbindliche Zielmengen für die Wiederverwendung im Inland um die Wertschöpfung in Österreich zu halten und den sozialen und ökologischen Nutzen für den Standort auch langfristig abzusichern“, sagt Matthias Neitsch, Geschäftsführer von Re-Use Austria.

Warum soll Wiederverwendung Vorrang vor Recycling haben?

Wiederverwendung bringt den größten Nutzen für die Umwelt und die höchsten Erlöse. Ein Pullover, der in Österreich ein zweites Mal getragen wird, spart am meisten Rohstoffe, Wasser und CO₂. Die EU-Richtlinie nennt Wiederverwendung deshalb ausdrücklich als wirksamsten Weg, um die Umweltfolgen von Textilabfällen zu verringern. Wiederverwendung im Inland bringt außerdem ein Vielfaches des Erlöses, den der Export erzielt. Recycling ist bei Textilien technisch noch am Anfang: Die Studie hält fest: Manuelle Sortierung bleibt auf absehbare Zeit tragend. Damit bleibt sozialwirtschaftliches Sortierwissen zentral. Jedes Kleidungsstück, das wieder getragen wird, senkt deshalb die Kosten, die die Hersteller für Recycling und Entsorgung tragen.

Was hat der Arbeitsmarkt davon?

Wiederverwendung schafft Arbeitsplätze in den Regionen. Bei Sortierung, Reparatur, Logistik und Verkauf wird viel von Hand gearbeitet, und die Menschen erwerben dabei Qualifikationen, die am Arbeitsmarkt gefragt sind. Die Sozialen Unternehmen in diesem Bereich werden großteils vom Arbeitsmarktservice finanziert. Wenn ein EPR-System Sortierung und Wiederverwendung mitfinanziert, stärkt das Wertschöpfung, Beschäftigung und Qualifizierung und senkt die nachgelagerten Recycling- und Entsorgungsmengen für die Hersteller.

„Soziale Unternehmen der Kreislaufwirtschaft sind seit Jahren verlässliche Partner des AMS und haben in diesem Bereich wichtige Pionierarbeit geleistet. Umso wichtiger ist es für den Arbeitsmarkt, dass sie auch künftig Menschen nach längerer Arbeitslosigkeit die Möglichkeit bieten, in den Bereichen Sortierung, Reparatur, Logistik und Verkauf praktische Erfahrungen zu sammeln, Qualifikationen zu erwerben und sich gezielt auf den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten“, sagt Petra Draxl, Vorständin des AMS Österreich.

Was braucht es, bis das neue System greift?

Bis die Hersteller die Kosten übernehmen, braucht es eine Überbrückungsfinanzierung. Bis die Herstellerorganisationen gegründet sind und das System finanzieren, vergehen noch mindestens 1 – 2 Jahre. Im wahrscheinlichsten Szenario rechnet die Studie für Re-Use-Sammlungen mit keinen Nettoerlösen und nennt die strukturelle EPR-Finanzierung als Voraussetzung für den Erhalt der Sammelinfrastruktur. Bis zum operativen Start des EPR-Systems am 17. April 2028 muss daher eine Überbrückungsfinanzierung die bestehenden sozialwirtschaftlichen Sammel- und Sortierstrukturen sichern.

„Ein gut gestaltetes EPR-System verbindet drei Wirkungen: höhere Erlöse aus der Wiederverwendung, mehr Beschäftigung für Menschen am Weg in den Arbeitsmarkt und geringere Kosten für die Hersteller. Damit diese Wirkung entsteht, braucht es bis zur vollständigen Kostenübernahme durch die Hersteller eine Brücke. Was heute erhalten bleibt, muss morgen niemand neu aufbauen“, sagt Sabine Rehbichler, Geschäftsführerin von arbeit plus.

Zahlen, Daten und das Positionspapier finden Sie auf: https://arbeitplus.at/kreislaufwirtschaft-textilien-re-use/



Rückfrage Re-Use Austria:

Matthias Neitsch

Geschäftsführer

M: +43.699.10051038

E: [email protected]