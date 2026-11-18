Wien (OTS) -

Feminismus betrifft alle! Und überall: am Arbeitsplatz, auf der Straße, zu Hause, in Reproduktionsfragen, in der Geschichtsschreibung und nicht zuletzt in der Kunst. Feministische Anliegen und Forderungen sind stets an konkrete gesellschaftliche und politische Verhältnisse gebunden. Deshalb gehen Veränderungen hin zu mehr Gleichstellung mit Protesten und Widerstand einher. Die Forderungen haben sich im Laufe der Zeit verändert und unterscheiden sich je nach historischem und geografischem Kontext. Bei aller Vielfalt verbindet sie das Bestreben, bestehende Ungleichheiten kritisch zu hinterfragen und gleichberechtigtere Zukünfte zu entwerfen.

Die internationale Konferenz Feminist Futures Forever greift diese Fragen an drei Tagen mit Gesprächen, Impulsvorträgen, Performances und einem Screening auf.

Den Auftakt bilden am Donnerstag die Begrüßung durch Stella Rollig und die Präsentation der Ausstellung Feminist Futures Forever durch die Kuratorinnen Christiane Erharter und Stefanie Reisinger und die Gestalterinnen der Ausstellungsarchitektur Dorit Margreiter Choy und Cosma Grosser. Am Freitag stehen feministische Erinnerungskulturen und Archive im Mittelpunkt. Die Performance Begegnung mit Ewa und Adam von Ulrike Rosenbach und ein Screening des Films The Nest von Chase Joynt und Julietta Singh ergänzen die Panels und Vorträge. Der Samstag ist politischen Strategien, queer-feministischen Netzwerken und Zukunftsentwürfen gewidmet. Zudem finden eine Diskussion zu feministischen Ausstellungen in Österreich und eine von Ian Kaler angeleitete kollektive Aktion statt. Den Abschluss bildet Doris Uhlichs Choreografie und DJ-Performance Gootopia – Dripping Sculptures.

Programm

Donnerstag, 3. Dezember 2026, 18.30–21 Uhr

18.30 Uhr Begrüßung durch Stella Rollig

18.45 Uhr Präsentation von Feminist Futures Forever mit Christiane Erharter, Stefanie Reisinger, Dorit Margreiter Choy und Cosma Grosser

20 Uhr Diskussion und Q&A

Programm und kostenloses Ticket

Freitag, 4. Dezember 2026, 11–20 Uhr

11–12.30 Uhr Panel Her-Stories: Ulrike Müller Herstory Inventory, Christiana Perschon Oral Herstory und Georgia Holz VBKÖ-Archiv; Moderation: Anna Ewa Dyrko

13.30–14.30 Uhr CONSTELLATIONS #1: Siblinghood: Impulsvorträge von Rehema Chachage zu Ökofeminismus/Matriarchat und Sibel Schick zu Intersektionalität; Moderation: Djamila Grandits

15–16 Uhr Performance von Ulrike Rosenbach: Begegnung mit Ewa und Adam (1982-2026)

16.30–18 Uhr Screening: Chase Joynt und Julietta Singh, The Nest (2025, 89 Min.)

18–19.30 Uhr Panel No Archive will restore you mit Julietta Singh, Anna Artaker und Belinda Kazeem-Kamiński; Moderation: Andrea B. Braidt

Programm und kostenloses Ticket

Samstag, 5. Dezember 2026, 13–21 Uhr

13–14.30 Uhr CONSTELLATIONS #2: Netzwerke als politische Strategie: Impulsvorträge von Dorota Jarecka zu feministischen Avantgarden, Jina Khayyer zu Frauenrechten und Patriarchat sowie Nora-Swantje Almes zu neuen Netzwerken und Strategien; Moderation: Luisa Ziaja

15–16 Uhr Diskussion Feministische Ausstellungen in Österreich mit Laura Amann, Silvia Eiblmayr und Stella Rollig; Moderation: Nina Schedlmayer

Die Diskussion findet in deutscher Sprache statt.

16.30–18 Uhr CONSTELLATIONS #3: Feminist Futures Forever: Impulsvorträge von Inna Shevchenko Future Feminism, Isabelle Edi Feminist Future Time Travel und Ian Kaler Finding Voices/Resonances; Moderation: Andrea Kopranovic

Programm und kostenloses Ticket

Ab 18 Uhr Doris Uhlich: Gootopia – Dripping Sculptures, Choreografie und DJ-Performance

Programm und kostenloses Ticket

Die Teilnahme ist kostenlos. Für die Veranstaltungen im Blickle Kino ist ein kostenloses Veranstaltungsticket erforderlich. Die Konferenz findet auf Englisch statt; die Diskussion über feministische Ausstellungen in Österreich am 5. Dezember wird auf Deutsch geführt.

Die Veranstaltung wird dokumentiert.

Public Program: Abarten, Spielarten, Unarten der Liebe

Donnerstag, 26. November, 18.30 – 20.00 Uhr

In der Woche vor der Konferenz beschäftigt sich spannt das Public Program Abarten, Spielarten, Unarten der Liebe im Rahmen von Feminist Futures Forever einen Bogen mit gesellschaftlichen Vorstellungen von Liebe, Sexualität und Geschlechterrollen im Wandel der Zeit. Käthe Kratz, bekannt für ihr feministisches Filmschaffen, liest aus ihrer soeben erschienenen persönlichen Chronik Schwindelfrei und zeigt Ausschnitte aus ihrem Film Das 10. Jahr (1995). Die musikalische Begleitung gestaltet Maria Bill mit Liedern von Édith Piaf und eigenen Songs.

Programm und kostenloses Ticket

Presseakkreditierung und Interviewanfragen: [email protected]

English

International Conference Feminist Futures Forever

From December 3 to 5, 2026, artists, curators, and scholars will discuss feminist histories, presents, and futures at Belvedere 21. Admission is free.

Feminism concerns everyone—and everywhere: at work, on the street, at home, in matters of reproduction, in the writing of history, and not least in art. Feminist concerns and demands are always tied to specific social and political conditions. This is why changes toward greater equality are accompanied by protest and resistance. Demands have shifted over time and vary according to historical and geographical contexts. For all their diversity, they share a commitment to critically questioning existing inequalities and envisioning more equitable futures.

The international conference Feminist Futures Forever explores these questions over three days through discussions, keynote presentations, performances, and a screening.

The conference opens on Thursday with welcoming remarks by Stella Rollig, followed by a presentation of the exhibition Feminist Futures Forever by curators Christiane Erharter and Stefanie Reisinger, together with exhibition architects Dorit Margreiter Choy and Cosma Grosser. Friday focuses on feminist memory and archives. The panel discussions and talks are complemented by Ulrike Rosenbach’s performance Begegnung mit Ewa und Adam and a screening of The Nest by Chase Joynt and Julietta Singh. Saturday addresses political strategies, queer-feminist networks, and future visions. The program also includes a discussion on feminist exhibitions in Austria, as well as a collective action led by Ian Kaler. The conference concludes with Doris Uhlich’s choreography and DJ performance Gootopia – Dripping Sculptures.

Program

Thursday, December 3, 2026, 6:30–9 pm

6:30 pm Welcome by Stella Rollig

6:45 pm Presentation of Feminist Futures Forever with Christiane Erharter, Stefanie Reisinger, Dorit Margreiter Choy and Cosma Grosser

8 pm Discussion and Q&A

Program and free ticket

Friday, December 4, 2026, 11 am–8 pm

11 am–12:30 pm Panel Her-Stories: Ulrike Müller Herstory Inventory, Christiana Perschon Oral Herstory, and Georgia Holz VBKÖ archive; moderated by Anna Ewa Dyrko

1:30–2:30 pm CONSTELLATIONS #1: Siblinghood: Keynote talks by Rehema Chachage on ecofeminism/matriarchy and Sibel Schick on intersectionality; moderated by Djamila Grandits

3–4 pm Performance by Ulrike Rosenbach: Begegnung mit Ewa und Adam (1982-2026)

4:30–6 pm Screening: Chase Joynt and Julietta Singh, The Nest (2025, 89 min.)

6–7:30 pm Panel No Archive will restore you with Julietta Singh, Belinda Kazeem-Kamiński, and Anna Artaker; moderated by Andrea B. Braidt

Program and free ticket

Saturday, December 5, 2026, 1–9 pm

1–2:30 pm CONSTELLATIONS #2: Networks as a Political Strategy: Keynote presentations by Dorota Jarecka on feminist avant-gardes, Jina Khayyer on women’s rights and patriarchy, and Nora-Swantje Almes on new networks and strategies; moderated by Luisa Ziaja

3–4 pm Discussion Feminist Exhibitions in Austria with Laura Amann, Silvia Eiblmayr, and Stella Rollig; moderated by Nina Schedlmayer

The discussion will be held in German.

4:30–6 pm CONSTELLATIONS #3: Feminist Futures Forever: Keynote presentations by Inna Shevchenko Future Feminism, Isabelle Edi Feminist Future Time Travel, and Ian Kaler Finding Voices/Resonances; moderated by Andrea Kopranovic

Program and free ticket

From 6 pm Doris Uhlich: Gootopia – Dripping Sculptures, choreography and DJ performance

Program and free ticket

Admission is free. A free event ticket is required for events in the Blickle Kino. The conference is held in English; the discussion on feminist exhibitions in Austria on December 5 will be in German.

The event will be documented.

Press accreditation: [email protected]