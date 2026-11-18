Wien (OTS) -

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) hat heute, Mittwoch, ihren 19. Bundeskongress im Austria Center Vienna eröffnet. Rund 1.000 Delegierte aus den Bundesvertretungen und Landesorganisationen kommen am 18. und 19. November 2026 zusammen, um über die gewerkschaftlichen Schwerpunkte der kommenden fünf Jahre zu beraten und die Gremien der GÖD zu wählen.

Im Mittelpunkt der Beratungen steht der Leitantrag. Darin formuliert die GÖD ihre Forderungen an die öffentlichen Dienstgeber und legt ihr Arbeitsprogramm für die kommende Funktionsperiode fest. Zentrale Themen sind die Entlastung der Beschäftigten, eine vorausschauende Personalplanung und die Attraktivität des Öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber. Der Kongress widmet sich auch der Frage, wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz die Beschäftigten entlasten und öffentliche Leistungen für die Bevölkerung verbessern können.

Am ersten Kongresstag finden die Wahlen zu Präsidium, Vorstand, Bundeskonferenz, Kontrollkommission und Schiedsgericht statt. Der amtierende GÖD-Vorsitzende Eckehard Quin stellt sich der Wiederwahl. Die Wahlergebnisse werden am Donnerstag, dem 19. November, auf den digitalen Kanälen der GÖD bekannt gegeben. Am zweiten Kongresstag ist zudem eine Ansprache des Bundespräsidenten vorgesehen.