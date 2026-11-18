Wien (OTS) -

„Rund 100 Millionen Euro Steuergeld sind in das Jugendcollege und das College 25+ für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte geflossen. Und Hacker ist es offenbar wurscht, ob dieses Geld sinnvoll eingesetzt wurde. Sein Auftritt bei der heutigen Fragestunde im Wiener Gemeinderat war ein Offenbarungseid“, kritisiert der Sozialsprecher und Landesparteisekretär der Wiener FPÖ, LAbg. Lukas Brucker.

„Wir wollten zwei konkrete Zahlen wissen. Wie viele Teilnehmer haben seit dem Start des Jugendcolleges einen vollständigen Pflichtschulabschluss erworben? Und wie viele haben nach ihrem Austritt eine reguläre, ungeförderte Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt aufgenommen? Hackers Ausrede: Die Stadt Wien sei bloß Kofinanzier, daher kenne er die Zahlen nicht. Mit dem Steuergeld der Wiener schmeißt er um sich. Was damit erreicht wird, interessiert ihn überhaupt nicht. Das ist eine Verhöhnung der Wiener Steuerzahler, die mit fleißiger Arbeit dieses System finanzieren“, so Brucker.

„Bei sinnvollen Sozialprojekten wird das Geld gestrichen. Beim Jugendcollege wirft Hacker weiter mit Millionen um sich und kann nicht einmal zwei einfache Fragen beantworten. Schluss mit dieser Verschwendungspolitik. Wien braucht einen Kurswechsel mit der FPÖ.“