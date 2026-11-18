Wien (OTS) -

Für den Steirerball 2027 zaubert der Verein der Steirer ein ganz besonderes musikalisches Highlight aus dem Hut: Als Mitternachtseinlage am 8. Jänner 2027 bringt die Beatles-Coverband „Help!“ unvergessliche Hits in die Wiener Hofburg.



Von „Hey Jude“ bis „Let It Be“: Am 8. Jänner 2027 zieht ein Hauch von Liverpool in die Wiener Hofburg ein. Die Beatles-Coverband „Help!“ bringt bei der Mitternachtseinlage die größten Hits der legendären Fab Four auf die Bühne. Eine musikalische Zeitreise, die garantiert für eine volle Tanzfläche sorgt.

Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien und Veranstalter des Steirerballs: „Mit der Beatles-Double Group haben wir ein ganz besonderes musikalisches Highlight für unsere Ballgäste vorbereitet. Ihre Songs kennt und liebt einfach jeder. Sie passen perfekt zu einem Ball, der Menschen und Generationen zusammenbringt. Wir wollen unseren Gästen eine unvergessliche Nacht voller Überraschungen und steirischer Lebensfreude bieten.“

Vielseitiges musikalisches Programm

Neben dem großen „Beatles-Auftritt“ bietet der Steirerball 2027 ein musikalisches Programm, das so vielfältig wie die Steiermark selbst ist. Von traditionell bis modern, von bodenständiger Volksmusik bis zu schwungvollen Partyklängen ist für jeden Geschmack und jede Generation etwas dabei. Mit dabei sind Beppos Dance Band, die Hochlantscher Alphornbläser, Ägydiblos, die Feistritztalbuam, die Schlagerl Musi, Rostblech, die Schücherleitenmusi und Waidklang. Etliche von ihnen kommen aus der Oststeiermark, die heuer Gastregion des Steirerballs ist.

Auch wieder am Start ist die Klangvereinigung Wien: Das Orchester unter Leitung von Gerald Mair spielt in klassischer Salonorchester-Formation mit Stehgeiger und in einem modernen Ensemble mit schwungvollen internationalen Stücken. Ebenfalls Stammgast beim Steirerball ist die Big Band Bad Gleichenberg, die eine breite Mischung aus klassischer und moderner Tanzmusik, Swing-Klassikern sowie aktuellen Pop- und Soul-Hits in ihrem Programm haben. Die Coverband EGON7 spielt wieder ihr vielseitiges Live-Musik-Repertoire mit aktuellen Charthits und Pop- sowie Rock-Klassikern. Ebenfalls dabei ist der Streetview Dixieclub: Die Band spielt Dixieland, Ragtime und Swing aus den 1920er- bis 1940er-Jahren.

Steirischer Genuss für jeden Geschmack

Kulinarisch kommt die Steiermark in die Hofburg: Die steirische Weinstraße lädt zum Verkosten ein, beim Murauer Bieranstich wird angestoßen und eine frisch zubereitete Kernöleierspeis darf natürlich auch nicht fehlen. Und Steiermark-Begeisterte können sich auf dem fröhliganten Ball am Stand des Tourismusverbandes Oststeiermark Inspirationen für ihren nächsten Urlaub holen können.

Kurz gesagt: ein Abend voller Musik, Genuss und steirischer Lebensfreude! Wer bei diesem Gipfeltreffen dabei sein möchte, sollte sich beeilen – die verbleibenden Karten sind heiß begehrt und beinahe ausverkauft.

Jetzt Tickets sichern!

Die Karten für den fröhliganten Steirerball sind auf www.steirerball.com zu erwerben. Der Eintritt kostet Ꞓ 129,-- Euro pro Person. Studierende, Schüler:innen und Lehrlinge bezahlen für eine Ballkarte bis zum vollendeten 27. Lebensjahr und gegen Vorlage eines gültigen Studierenden-, Schüler:innen- oder Lehrlingsausweises 49,-- Euro. Weitere Informationen auf www.steirerball.com und www.steirerinwien.at

Sponsoren und Partner

„All das wäre auch dieses Jahr nicht ohne die Unterstützung unserer Sponsoren und Partnern möglich“, so Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien. „Ein ganz besonderer Dank gilt unseren langjährigen Sponsoren, die uns seit dem ersten Ball 2011 in der Wiener Hofburg die Treue halten: GRAWE Versicherung/Schelhammer Capital Bank, Raiffeisen-Landesbank, Energie Steiermark, Verbund und dem Druckhaus Thalerhof.“

Über den Verein der Steirer in Wien:

Der Verein der Steirer in Wien besteht seit 1896 und blickt auf eine lange Tradition zurück. Der Vereinsvorstand stellt in den kommenden Jahren die steirischen Werte „Herzlichkeit und Gemütlichkeit, aber auch Offenheit und Direktheit in der Umsetzung“ in den Mittelpunkt seiner Arbeit und will den Dialog unter Steirerinnen und Steirern und den Austausch mit den anderen in Wien lebenden Menschen in Zukunft verstärken.