Wien (OTS) -





Wiener Elektrotage von 4. bis 6. Juni 2027 auf dem Wiener Rathausplatz

Die Wiener Elektro Tage bieten auch 2027 wieder jede Menge neuer Modelle und viele spannende Highlights rund um die E-Mobilität

Freier Eintritt und ein hautnahes Mobilitätserlebnis für die ganze Familie

Die neusten E-Auto Modelle und Plug-in Hybride

Informationen und Beratung zu Förderung, Finanzierung, Energie und E-Ladeinfrastruktur

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: In den Monaten September und Oktober wurden in Österreich erstmals mehr Pkw mit Elektroantrieb neu zugelassen als reine Verbrenner. Von Jänner bis Oktober waren 39 Prozent der Neuwagen Stromer und Plug-in-Hybride, und durchwegs zweistellige Zuwachsraten gegenüber 2025 zeigen, wohin die weitere Reise geht.

Die E-Mobilität ist bei den Menschen angekommen. Die Skepsis gegenüber der Technologie schwindet zunehmend – insbesondere im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Batterien. Und waren es zunächst fast ausschließlich die Unternehmen, die diese Mobilitätswende vorangetrieben haben, ziehen nun auch die Privatkäufe kräftig an.

Die Wiener Elektro Tage am Rathausplatz tragen dem steigenden Interesse an der E-Mobilität in vollem Umfang Rechnung. Der größte E-Mobilty Event des Landes bietet in seiner siebten Auflage abermals einen einzigartigen Überblick zu allen Bereichen, von den Fahrzeugmodellen selbst bis hin zur Ladetechnolgie, gepaart mit einem Unterhaltungsangebot für die ganze Familie.

Thomas Beran, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage sprüht vor Optimismus: „Wir freuen uns sehr über die steigende positive Resonanz, und das sowohl aus der Bevölkerung, als auch von Seiten der Aussteller. Die Wiener Elektro Tage stehen wie keine andere Veranstaltung für den so wichtigen Schulterschluss: Hersteller, Service-Anbieter und Infrastruktur-Lieferanten ziehen an einem Strang, und auch die Stadt Wien ist mit ganzer Kraft dabei. Vielen Dank an alle Beteiligten für das konstruktive und wertschätzende Miteinander.“

Geballte Elektropower im Herzen der Bundeshauptstadt

Die enorm wachsende Palette an Fahrzeugen vermag mittlerweile auch die Bedenken zu den Anschaffungskosten zerstreuen: Die günstigsten Modelle sind knapp unter 20.000 Euro zu erstehen, ab etwa 25.000 Euro eröffnet sich den Kundinnen und Kunden eine breite Palette an Qualitätsautos aus aller Herren Länder.

Die Wiener Elektro Tage bieten einen spannenden Querschnitt durch dieses vielfältige Angebot. Alle sind eingeladen, auch einmal selbst Platz zu nehmen und sich [JP1] von den vielfältigen Vorzügen und Besonderheiten zu überzeugen. „Die Wiener Elektro Tage erneut an einem der schönsten Plätze im Herzen der Bundeshauptstadt durchführen zu können, ist ein Privileg und eine starke Botschaft auch seitens der Stadt Wien, dass die E-Mobilität in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist“, schwärmt Thomas Beran, und verspricht für die drei Tage: „Auf gutes Wetter können wir nur hoffen, aber schon jetzt erarbeiten wir ein tolles Programm, bei dem sicher für jeden und jede etwas dabei ist.“

Öffnungszeiten Wiener Elektro Tage 2027 bei freiem Eintritt:

Freitag, 4. Juni 2027: Ausstellungszeiten: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr, Music-Acts 18:00 – 20:00 Uhr

Samstag, 5. Juni 2027: Ausstellungszeiten: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr, Music-Acts 18:00 – 20:00 Uhr

Sonntag, 6. Juni 2026: Ausstellungszeiten: 10:00 Uhr – 18:00 Uhr



Über Porsche Media & Creative

Die Porsche Holding Salzburg verfügt seit 1989 über eine eigene Media Agentur. Im Jahre 2020 wurde die Agentur als Full Service Agentur neu ausgerichtet und firmiert seither als Porsche Media & Creative (PMC ®) . Das Unternehmen ist eine 100% Tochter der Porsche Holding Salzburg. PMC ist an den Standorten Salzburg und Wien tätig. Als Inhouse Agentur gegründet werden die zahlreichen Konzernmarken der Importeurs Gesellschaften betreut – namhafte Kunden wie Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, AUDI, Seat, Škoda, CUPRA Porsche Bank, MOON POWER, DasWeltauto.at und sharetoo zählen zu den Kunden der Agentur. Seit Anfang 2020 betreut die Agentur auch externe Kunden.

In den letzten Jahrzehnten wurden die Leistungen der Agentur mit zahlreichen Preisen honoriert: ORF Top Spot, Media Award, WebAd, RMS Radio Award, Out of Home Award, Native Advertising Award, Austrian Event Award, Das goldene Horn und viele mehr.2024 wurde die Agentur als „Print Werber des Jahres“ mit dem renommierten Werbepreis ADGAR ausgezeichnet.

Die Agentur bietet ein breites Spektrum an Agenturdienstleistungen aus dem Bereich Media- und Marketing Research, Data Analytics, Mediaberatung und -strategie, Mediaplanung und -einkauf, Suchmaschinen Marketing (SEA), Programmatic Advertising, Kreativ Beratung und Umsetzung, Foto- und Videoproduktion, Werbemittelauswahl und -produktion, Corporate Identity Überwachung und Event Marketing an. PMC fungiert als Betreiber des AUDI #Houseofprogress in der Wiener Kärntner Strasse und ist seit Beginn Veranstalter der Wiener Elektro Tage. Das größte EMobility Event Österreichs ist ein starkes Zeichen der Automotive Branche für eine CO2 freie Zukunft. „Elektrotage – Die Zukunft nimmt Fahrt auf“ ist eine eingetragene Marke. Abgerundet wird das Portfolio der Agentur durch die zahlreichen Print Services und die hauseigene Druckerei. PMC fungiert auch als Betreiber des AUDI House of Progress in Wien. PMC ist eine registrierte Marke.