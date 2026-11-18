Wien (OTS) -

StarGames und Max Hopp bleiben ein Team: Die zur Greentube-Gruppe gehörende Online-Gaming-Marke verlängert ihre Kooperation mit dem deutschen Darts-Profi bis Jänner 2029. Es ist die Fortsetzung einer langjährigen Zusammenarbeit, die von sportlichen Erfolgen, gemeinsamen Events und der geteilten Leidenschaft für den Darts-Sport geprägt war.

Von Mainz bis zum Alexandra Palace

In den vergangenen Jahren haben StarGames und Max Hopp zahlreiche prägende Momente miteinander erlebt. Zu den Highlights zählte etwa die Darts-Gala in Mainz 2023, bei der sich der ehemalige Junioren-Weltmeister den Turniersieg sicherte.



Ein weiterer Meilenstein folgte Anfang 2025: Mit dem Gewinn einer PDC Tour Card gelang Hopp die Rückkehr auf die Profitour – ein auch medial viel beachtetes Comeback, das im sensationellen 3:1-Sieg gegen Martin Lukeman in der ersten Runde der Darts-Weltmeisterschaft im Londoner Ally Pally gipfelte.



Doch diese Partnerschaft reicht weit über das Geschehen an der Oche hinaus. So war Max Hopp in den vergangenen drei Jahren fester Bestandteil des StarGames-Auftritts beim Int. Shell ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring. Auch bei internen Unternehmensveranstaltungen begeisterte der „Maximiser“ mit Persönlichkeit, Witz und Können.



Ein weiterer Schwerpunkt der langfristigen Zusammenarbeit ist die PDC European Darts Championship in Dortmund. Sowohl 2025 als auch 2026 begleitete Hopp das Turnier im Rahmen des StarGames-Engagements. Die Partnerschaft mit der Professional Darts Corporation (PDC) unterstreicht zudem die wachsende Präsenz der Marke im internationalen Darts-Sport.

Gemeinsam in die Zukunft

Mit der Verlängerung bis Jänner 2029 setzen StarGames und Max Hopp ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Auch künftig dürfen sich Darts-Fans auf exklusive Ticketverlosungen über die Social-Media-Kanäle von StarGames und Max Hopp freuen. Darüber hinaus bleibt StarGames als Hauptsponsor prominent auf Hopps Trikot vertreten – sowohl bei seinen Turnierauftritten als auch bei TV-Übertragungen auf Sport1 und DAZN.



László Pados, Brand Manager von StarGames: „Wir freuen uns riesig, dass Max wieder dort ist, wo er hingehört – auf die PDC Pro Tour. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie weit er sich in den Rankings noch nach oben arbeiten kann. Genau diesen Ehrgeiz verfolgen wir auch mit StarGames auf dem deutschen Markt. Gemeinsam wollen wir ganz nach oben.“



Max Hopp: „Ich bin stolz und dankbar, die erfolgreiche Partnerschaft mit StarGames bis 2029 fortzusetzen. Mein großer Dank gilt dem Unternehmen und meinen Fans, die mich auf diesem Weg begleiten. Wir haben noch einige Ziele im Visier, und solange wir weiterhin so viel Freude an der Zusammenarbeit haben, kann das nur gut werden. Gemma!“

Über StarGames

StarGames ist seit 2018 Teil der Greentube-Gruppe und ein führender Anbieter von Premium-Entertainment mit jahrelanger Erfahrung im Online-Glücksspiel. Neben klassischen und neuen Slot-Games aus dem NOVOLINE™-Portfolio wie Book of Ra™ deluxe, Lucky Lady's Charm™ deluxe oder Sizzling Hot™ deluxe können Spieler:innen auf der StarGames-Website auch populäre Spieletitel international bekannter Game-Studios genießen. StarGames steht auf der Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL).

StarGames. Jetzt mal ehrlich.