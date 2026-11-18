St. Pölten (OTS) -

„Mit dem einstimmigen Beschluss durch ÖVP, FPÖ und SPÖ zum neuen Windpark Scharndorf V gibt die Landesregierung ein deutliches Bekenntnis für mehr Energie aus der Heimat und damit für mehr Versorgungssicherheit in der Heimat ab. Künftig liefern die vier Windräder im Bezirk Bruck an der Leitha sauberen Strom, der 20.000 Haushalte versorgen kann. Das stärkt den Wirtschaftsstandort, sichert Arbeitsplätze und bringt unser Land weiter an die Spitze“, gibt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf bekannt.

Die Niederösterreichische Landesregierung hat die Errichtung und den Betrieb des Windparks Scharndorf V genehmigt, nachdem das Umweltverträglichkeitsverfahren positiv abgeschlossen wurde. Errichtet werden vier moderne Windenergieanlagen der Type Vestas V162-7.2 mit einer Nennleistung von jeweils 7,2 MW. Der Windpark wird künftig jährlich einen Ertrag von ca. 76.000 MWh sauberen Strom liefern. „Gleichzeitig bedeutet der neue Windpark eine Investition von rund 50 Millionen Euro“, so Pernkopf.

Umgesetzt wird das Vorhaben durch ImWind, ein Tochterunternehmen von Wien Energie. "Für eine sichere und unabhängige Energieversorgung braucht es einen konsequenten Ausbau der heimischen, erneuerbaren Stromerzeugung. Jedes neue Windrad leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Mit dem Windpark Scharndorf V setzen wir unseren Ausbaukurs fort“, betont daher Alma Kahler, Geschäftsführerin von Wien Energie.

„Scharndorf hat sich über viele Jahre zu einem der bedeutendsten Windkraftstandorte Niederösterreichs entwickelt und leistet bereits jetzt einen wichtigen Beitrag zur Energiewende“, betont auch Karl Gruber, Geschäftsführer von ImWind. „Mit der Bewilligung des Windparks Scharndorf V wird dieser Weg konsequent weitergeführt.“

Pernkopf abschließend: „Seit 2023 wurden in Niederösterreich 226 Windräder genehmigt. Das ist konkrete Energie- und Klimapolitik, die der Wirtschaft nützt und die Versorgung schützt. Wir sind das Land mit der höchsten Ökostromproduktion und dem stärksten CO2-Rückgang. Seit 2005 sind die Emissionen in unserem Bundesland um 36 Prozent gesunken, mehr als in jedem anderen Bundesland, und die Wirtschaft um 25 Prozent gewachsen. Das beweist, dass in Niederösterreich Umwelt und Wirtschaft keine Gegensätze sind, sondern Hand in Hand gehen.“

Weitere Informationen: Büro LH-Stv. Pernkopf, Pressesprecher Jürgen Maier, Telefon: 02742/9005-12704, Mobil: 0676/81215283, E-Mail: [email protected]