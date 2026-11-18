Wien (OTS) -

Die Grünen Wien begrüßen, dass die Finanzierung der Wiener Arena für 2027 nun doch gesichert werden soll. Die Hälfte der notwendigen Förderung übernimmt der Bezirk, die andere Hälfte soll von der MA 13 kommen. „Der Druck von über hunderttausend Wienerinnen und Wienern hat gewirkt: Die Stadtregierung musste zurückrudern und stellt nun doch die Subvention für die Arena im kommenden Jahr sicher. Das ist ein wichtiger Erfolg und freut uns sehr”, sagt die Parteivorsitzende der Grünen Wien, Judith Pühringer. Gleichzeitig brauche es eine langfristige finanzielle Absicherung: „Eine Garantie für nur ein Jahr ist zu wenig. Die Arena braucht Planungssicherheit über 2027 hinaus”, ergänzt Kultursprecherin Ursula Berner.



„Die Arena ist seit 50 Jahren ein unverzichtbarer Teil der kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen Infrastruktur Wiens”, betont Siegrid Widhalm, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin der Grünen Landstraße. „Schon die Räumung von St. Marx zugunsten einer Mega-Eventhalle, für die die Stadt 215 Millionen Euro bereitstellt, war nicht nachvollziehbar. Dass die Stadtregierung gleichzeitig bereit war, die etablierte Arena aufs Spiel zu setzen, hat viele Menschen in unserem Bezirk und in ganz Wien fassungslos gemacht.”



„Es ist fahrlässig, einen Ort, der seit Jahrzehnten die Identität unserer Stadt kulturell und sozial prägt, durch Kürzungsdrohungen zu gefährden. Hier findet Demokratiebildung statt - das muss weiter für alle offen bleiben”, kritisieren Pühringer und Berner die rot-pinke Stadtregierung. Die nun zugesagte Finanzierung dürfe außerdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass weitere wichtige Einrichtungen unter Druck stehen: Das Amerlinghaus steht weiterhin vor dem Aus, Frauenberatungsstellen und Eltern-Kind-Zentren sind von massiven Kürzungen betroffen. „Wir brauchen eine Kultur- und Sozialpolitik, die wichtige Einrichtungen absichert, statt sie gegeneinander auszuspielen.”