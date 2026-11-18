Wien (OTS) -

Die Junge Industrie (JI) Wien hat einen neuen Vorstand gewählt. Bei der Wahl im Oktober bestimmten die Mitglieder ein achtköpfiges Team, das die Landesgruppe in den kommenden Jahren führen wird. In der konstituierenden Sitzung am 28. Oktober 2026 wurde Markus Neubrand (GrECo Group) zum Vorsitzenden gewählt, Catharina Knobloch (CKV Gruppe) übernimmt den stellvertretenden Vorsitz.

Dem neuen Vorstand gehören außerdem Lukas Lovrek (SECURIKETT Ulrich & Horn GmbH), Antonia Neuner (SKB Group), Carlo Soravia (SORAVIA), Lara Strauss (Strauss Immobilien Treuhand GmbH), Michael Strauss (STRAUSS & PARTNER Immobilien GmbH) und Sophia Welser (Welser Profile) an.

Zwtl.: Generationengerechtigkeit als Schwerpunkt für 2027

Inhaltlich setzt der neue Vorstand einen klaren Fokus: Im Jahr 2027 steht die Generationengerechtigkeit im Mittelpunkt, insbesondere die Frage nach einem nachhaltig finanzierbaren Pensionssystem. Außerdem möchte die JI-Wien hier den Austausch mit der Politik sowie anderer Organisationen und Interessenvertretungen intensivieren.

„Für mich war die Junge Industrie immer mehr als ein Netzwerk: ein Ort für spannende Begegnungen, offene Diskussionen und Menschen, die etwas vorhaben. 2027 wollen wir ein Thema in den Mittelpunkt stellen, das unsere Generation wie kaum ein anderes betrifft: die Generationengerechtigkeit, allen voran bei den Pensionen. Wer heute ins Berufsleben startet, ein Unternehmen aufbaut oder Verantwortung übernimmt, hat ein Recht auf ein System, das auch morgen noch trägt“, so Markus Neubrand.

Zwtl.: Dank an langjährige Vorstandsmitglieder

Mit der Neuwahl endet die Vorstandstätigkeit von Maximilian Nimmervoll, Ludwig Malina-Altzinger und Anna Schörghofer. Alle drei waren rund zehn Jahre im Vorstand der Jungen Industrie Wien tätig und haben die Landesgruppe in dieser Zeit maßgeblich mitgeprägt, unter anderem durch zahlreiche Veranstaltungen und Initiativen sowie durch die Vertretung der Anliegen junger Industrieller in der öffentlichen Debatte.

„Maximilian Nimmervoll, Ludwig Malina-Altzinger und Anna Schörghofer haben die Junge Industrie Wien rund zehn Jahre lang mit viel Einsatz und Herzblut begleitet. Viele Veranstaltungen und spannende Diskussionen wären ohne ihr Engagement nicht möglich gewesen. Für ihre Arbeit, ihre Ideen und die unzähligen Stunden, die sie neben ihrem Beruf in die JI-Wien gesteckt haben, möchte ich mich im Namen des gesamten Vorstands bedanken“, so Neubrand.

„Den Vorsitz der Jungen Industrie Wien zu führen, war für mich eine große Ehre und eine Aufgabe, die ich mit viel Freude übernommen habe. Was wir in diesen Jahren erreicht haben, war immer Teamarbeit. Ich bin überzeugt, dass die JI-Wien beim neuen Vorstand in den besten Händen ist“, resümiert Maximilian Nimmervoll.

Zwtl.: Über die Junge Industrie

Die Junge Industrie (JI) ist das Netzwerk und die Interessenvertretung junger Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte aus der Industrie und industrienahen Dienstleistungsunternehmen. Sie setzt sich für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort, unternehmerische Freiheit, Innovation sowie zukunftsorientierte Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik ein.



Fotos finden Sie auf der Homepage der JI-Wien unter:

https://jungeindustrie.iv.at/bundeslaender/wien/