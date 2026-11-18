Wien (OTS) -

Nach Beschluss im Ministerrat hat das Sportministerium den Entwurf für das neue Anti-Doping-Bundesgesetz 2027 nun dem Parlament vorgelegt. Mit dem Gesetz werden die internationalen Vorgaben der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) in österreichisches Recht übernommen und zugleich Erfahrungen aus der bisherigen Vollziehung berücksichtigt. Ziel ist es, die Anti-Doping-Arbeit weiter zu stärken, Verfahren effizienter zu gestalten und die Rechte von Sportlerinnen und Sportlern abzusichern. Das Gesetz soll noch heuer vom Nationalrat beschlossen werden und mit 1. Jänner 2027 in Kraft treten.

„Wer Sport betreibt, muss sich darauf verlassen können, dass Wettbewerbe fair ablaufen und für alle dieselben Regeln gelten. Doping gefährdet nicht nur die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler, sondern untergräbt auch das Vertrauen in den Sport. Österreich nimmt die Anti-Doping-Arbeit seit vielen Jahren sehr ernst. Und nun sorgen wir dafür, dass das auch in Zukunft so bleibt“, betont Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt.

„Wir begrüßen die Weiterentwicklung des gesetzlichen Rahmens und werden unsere Expertise und Erfahrung als NADA Austria in die Umsetzung der neuen Bestimmungen einbringen. Das neue Gesetz bietet die Möglichkeit, den international anerkannten Weg der Anti-Doping-Arbeit in Österreich weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Fachverbände von administrativen Aufgaben zu entlasten“, so NADA-Geschäftsführer Michael Cepic.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur überarbeitet ihren internationalen Anti-Doping-Code alle sechs Jahre. Die neue Fassung tritt 2027 in Kraft und macht entsprechende Anpassungen im österreichischen Recht erforderlich. Österreich zählt seit den Dopingfällen von Turin 2006 zu jenen Ländern, die bei der Umsetzung internationaler Anti-Doping-Standards eine besonders konsequente Linie verfolgen und bei der Weiterentwicklung der internationalen Regelwerke tatkräftig mitarbeiten.

Effizientere Verfahren und klare Zuständigkeiten

Das neue Gesetz sieht unter anderem eine Neuorganisation der unabhängigen Anti-Doping-Kommissionen vor. Durch eine flexiblere Zusammensetzung der Gremien sollen Verfahren effizienter und ressourcenschonender abgewickelt werden. Gleichzeitig werden die Regeln zur Unabhängigkeit der Entscheidungsträger:innen geschärft, etwa durch zusätzliche Vorgaben zur Offenlegung von Interessenkonflikten.

Auch Abläufe bei Dopingkontrollen und Rechtsmittelverfahren werden angepasst. Die Berufungsfrist gegen Entscheidungen der Österreichischen Anti-Doping-Rechtskommission wird entsprechend den internationalen Vorgaben von vier Wochen auf 21 Tage verkürzt.

Blutproben bei Dopingkontrollen dürfen künftig nicht nur von Ärztinnen und Ärzten, sondern auch von anderen Gesundheitsberufen abgenommen werden, wenn sie nach geltendem Berufsrecht zur Blutabnahme berechtigt sind. Ärztinnen und Ärzte sollen weiterhin vorzugsweise zum Einsatz kommen.

Da Betreuungspersonen einen wesentlichen Einfluss auf (junge) Sportlerinnen und Sportler ausüben, werden sie im neuen Gesetz besonders in den Fokus gerückt. Dies gilt auch im Hinblick auf ihre Rolle in der Präventionsarbeit.

Zudem wurde eine Gebührenbefreiung für jene Sportlerinnen und Sportler eingeführt, die aufgrund ihrer sportlichen Tätigkeit eine medizinisch notwendige Behandlung mit verbotenen Substanzen oder Methoden vorab genehmigen lassen müssen. Gleichzeitig wurde für Sportlerinnen und Sportler der Nationalen Spitze, für die keine Verpflichtung zur Beantragung besteht, eine neue freiwillige, gebührenpflichtige Antragsmöglichkeit geschaffen.

Für Sportverbände entstehen durch die Neuregelungen keine zusätzlichen finanziellen Belastungen.

„Unser Anspruch ist ein Anti-Doping-System, das konsequent gegen Regelverstöße vorgeht und gleichzeitig fair, transparent und praktikabel ist. Wir stärken die unabhängigen Strukturen und sorgen dafür, dass Kontrollen und Verfahren gut funktionieren. Denn saubere Sportlerinnen und Sportler verdienen den bestmöglichen Schutz“, so Schmidt abschließend.