Wien (OTS) -

Von Saalbach bis ins Zillertal läuten die Ski Openings den Start in die Wintersportsaison ein. Für Österreichs Tourismusbetriebe beginnt damit eine wirtschaftlich wichtige Zeit nach einer intensiven Phase der Vorbereitung. Denn hinter dem Saisonstart steht ein enges Zusammenspiel aus Hotellerie, Gastronomie, Seil- und Bergbahnen, Skischulen, Handel und vielen weiteren Betrieben und ein Risikoprofil, das sich mit jeder Investition und jedem neuen Angebot verändert.

Die wirtschaftliche Bedeutung reicht weit über die Skigebiete hinaus. Für die Wintersaison 2025/26 weist Statistik Austria[1] mehr als 74 Millionen Nächtigungen und 21,33 Millionen Gäste aus. Das entspricht einem Plus von 2,5 Prozent gegenüber der Vorsaison. 250 Seilbahnunternehmen und zahlreiche Schleppliftbetriebe sowie Gastronomie und Hotellerie sorgen dabei für ca. 250 000 Arbeitsplätze pro Winter. Darüber hinaus arbeiten allein mehr als 2000 Mitarbeiter:innen in österreichischen Skifirmen. „Gerade in der Wintersaison zeigt sich, wie viele Betriebe und Leistungen im heimischen Tourismus ineinandergreifen. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen an die Unternehmen laufend durch neue Angebote, Investitionen und unterschiedliche Betriebsbedingungen. Deshalb lohnt es sich, nicht nur einzelne Risiken, sondern auch deren Abhängigkeiten zueinander und die möglichen Folgen für den Gesamtbetrieb im Blick zu haben“, sagt Rudolf Hinterleitner, Regional Manager bei GrECo.

Risiken verändern sich

Neue Dienstleistungen, Investitionen und betriebliche Veränderungen können auch das Risikoprofil eines Unternehmens beeinflussen. Wetter- und Schneebedingungen sind dabei nur ein Teil der Herausforderungen. Je nach Betrieb können etwa technische Störungen, Naturereignisse, Unterbrechungen wichtiger Abläufe etwa durch Cyberangriffe oder Veränderungen im Angebot relevant sein. Welche Auswirkungen daraus entstehen, hängt vom jeweiligen Geschäftsmodell und den betrieblichen Abhängigkeiten ab.

Ein aktuelles Beispiel sind die Hochkönig Bergbahnen: Sie investieren heuer 8,5 Millionen Euro in die Beschneiung. Solche Investitionen sind nicht nur für die Weiterentwicklung des Angebots relevant, sondern können auch Auswirkungen auf den laufenden Betrieb und seine Abläufe haben. Sie sind daher ein Anlass, mögliche Abhängigkeiten und Szenarien frühzeitig mitzudenken. „Investitionen in die Beschneiung sind für uns ein wichtiger Teil der langfristen Absicherung der Wintersaison. Bei solchen Vorhaben müssen wir nicht nur die Umsetzung planen, sondern auch mögliche Auswirkungen auf den laufenden Betrieb und unsere Abläufe berücksichtigen“, sagt Angela Haslinger, Geschäftsführerin der Hochkönig Bergbahnen.

Als Partner der Hochkönig Bergbahnen unterstützt GrECo das Unternehmen bei seinem Risikomanagement. Die Zusammenarbeit umfasst unter anderem projektbezogene Risikoanalysen sowie die regelmäßige Überprüfung von Versicherungsprogrammen. Ziel ist es, mögliche Szenarien und ihre Folgen für den Betrieb frühzeitig zu durchdenken und Abläufe für den Ernstfall vorzubereiten. „Krisenvorsorge heißt nicht, jede Entwicklung vorhersehen zu können. Es geht darum, mögliche Auswirkungen durchzudenken, Verantwortlichkeiten festzulegen und Abläufe zu üben. Wenn es zu einer Unterbrechung kommt, können Unternehmen dann rascher und strukturierter reagieren“, so Rudolf Hinterleitner.

Absicherung muss zum Betrieb passen

Auch der Versicherungsschutz sollte mit der Entwicklung eines Betriebs Schritt halten. Neue Angebote oder veränderte Abläufe können Anlass sein, bestehende Deckungen, Versicherungssummen und Schadenprozesse zu überprüfen. Dabei kommt es auf die konkrete Risikosituation und die jeweiligen Vertragsbedingungen an. Eine transparente Abstimmung kann helfen, offene Punkte rechtzeitig zu erkennen und im Schadenfall unnötige Verzögerungen zu vermeiden.

„Ein Versicherungsprogramm sollte die tatsächlichen Abläufe und Risiken eines Betriebs abbilden. Dazu gehört, regelmäßig zu prüfen, ob Deckungselemente, Versicherungssummen und vereinbarte Prozesse noch zur aktuellen Situation passen. Das schafft Klarheit – bevor ein Schadenfall eintritt“, sagt Rudolf Hinterleitner.

Der Wintertourismus ist damit nicht nur eine Frage der Schneelage oder des Saisonstarts. Seine wirtschaftliche Stabilität hängt auch davon ab, wie gut einzelne Betriebe auf Veränderungen vorbereitet sind und wie sie mit den Abhängigkeiten innerhalb der Branche umgehen.

[1]Statistik Austria: https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2026/05/20260529AnkuenfteNaechtigungenApril2026.pdf