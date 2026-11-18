Wien (OTS) -

„Während jugendliche Intensivtäter immer wieder durch Straftaten auffallen, müssen sich unsere Polizisten wegen fragwürdiger Anschuldigungen vor Gericht verantworten. Ein amtsbekannter Jugendlicher behauptet, Beamte hätten ihn geschlagen, bedroht und seine Schuhe mit Wasser gefüllt. Beide Polizisten wurden freigesprochen. Dass aber ausgerechnet Sozialarbeiter solche Vorwürfe aufgreifen und damit unsere Exekutive an den Pranger stellen, ist völlig inakzeptabel. Wir fordern die sofortige Entlassung der involvierten Sozialarbeiter!“, stellt der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss klar.

„Es ist eine absurde Täter-Opfer-Umkehr, wenn Polizisten wegen der Anschuldigungen eines amtsbekannten Intensivtäters vor Gericht stehen, während die kriminelle Vergangenheit des Jugendlichen offenbar zur Nebensache wird. Statt unsere Exekutive zu unterstützen, geben Sozialarbeiter solchen Vorwürfen eine Bühne und liefern damit jenen Munition, die unsere Polizei schwächen wollen“, so Krauss.

Der Fall zeige einmal mehr, wie dringend eine Reform des Jugendstrafrechts sei. „Wie wir Freiheitliche auch in unserem gemeinsamen offenen Brief an die Bundesregierung gefordert haben, muss die Strafmündigkeit von 14 auf zwölf Jahre gesenkt werden. Bei schweren Straftaten und entsprechender Reife muss es möglich sein, bereits Zwölfjährige strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Es braucht endlich Konsequenzen statt Wegschauen und Verharmlosung“, fordert der Freiheitliche.

„Schluss mit der Täterverhätschelung und dem Generalverdacht gegen unsere Polizisten! Wir brauchen einen konsequenten Kurs gegen jugendliche Intensivtäter und volle Rückendeckung für jene, die täglich für unsere Sicherheit sorgen“, appelliert Krauss abschließend.