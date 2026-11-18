Wien (OTS) -

Die wirtschaftlichen Folgen der Klimakrise sind längst in den Bilanzen der Unternehmen angekommen. Steigende Risiken entlang globaler Lieferketten, Extremwetterereignisse und Ressourcenengpässe machen Resilienz zu einer zentralen Managementaufgabe. Beim diesjährigen respACT-CEO-Talk: "From Risk to Resilience" diskutierten rund 100 Führungskräfte und Entscheidungsträger*innen gemeinsam mit renommierten Expert*innen aus Wirtschaft und Wissenschaft, darunter Hans Joachim Schellnhuber, Generaldirektor des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse (IIASA), über Wege zu widerstandsfähigen Wertschöpfungsketten.

“Die Klimakrise ist offensichtlich und erfordert entschlossenes Handeln. Klimarisiken wirken sich zunehmend auf Lieferketten, Investitionsentscheidungen und Geschäftsmodelle aus. Resilienz ist daher eine strategische Kernaufgabe verantwortungsvoller Unternehmensführung. Die Diskussionen haben gezeigt, dass nachhaltiges Wirtschaften und langfristiger wirtschaftlicher Erfolg untrennbar miteinander verbunden sind”, betont Daniela Knieling, Geschäftsführerin von respACT.

Die Diskussion machte deutlich, dass resiliente Wertschöpfungsketten, funktionierende Rohstoffkreisläufe und langfristige Investitionen in Naturkapital zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren werden.

Die ausführliche Presseaussendung mit weiteren Zitaten von Hans Joachim Schellnhuber (IIASA), Eva Naux (Saubermacher AG), Valerie Brunner (Raiffeisenbank International), Georg Schöppl (Österreichische Bundesforste) und Peter Giffinger (respACT-Präsident) finden Sie hier: CEO-Talk-Presseaussendung.

Der CEO-Talk wurde am 17. November 2026 in Kooperation mit der Raiffeisen Bank International und den Österreichischen Bundesforsten sowie mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus umgesetzt.