Wien, 18.11.2026 (OTS) -

Wie verändern intelligente Technologien die Arbeitswelt bis 2030? Ein neues Whitepaper von ISS Österreich zeigt, wie KI, Robotik und datengetriebene Gebäude das Facility Management prägen – und warum menschliche Kompetenzen dabei zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Reinigungsroboter übernehmen Routineaufgaben, KI-Systeme unterstützen bei der Einsatzplanung und Mitarbeitende überwachen Abläufe und sichern die Qualität: So könnte der Arbeitsalltag im Facility Management 2030 aussehen. In einem neuen Whitepaper stellt ISS Österreich sieben Zukunftsthesen vor, die zeigen, wie neue Technologien die Branche und insbesondere operative Berufe verändern könnten. Die zentrale Einschätzung: Mit zunehmender Automatisierung verändern sich die Aufgaben der Beschäftigten. Technisches Wissen, eigenständige Entscheidungen und menschliche Fähigkeiten werden wichtiger.

Vom Ausführen zum Steuern: Neue Aufgaben für Mitarbeitende

Während Maschinen zunehmend wiederkehrende oder körperlich belastende Tätigkeiten übernehmen, könnten Mitarbeitende künftig verstärkt technische Systeme steuern, Ergebnisse kontrollieren und bei Problemen eingreifen. Damit steigen auch die Anforderungen an Weiterbildung und neue Qualifikationen. Der Wandel betrifft nicht nur das Facility Management, sondern wirft grundsätzliche Fragen zur Zusammenarbeit von Mensch und Maschine auf.

”Um KI und Robotik im Gebäudebetrieb voranzubringen, müssen wir in die Menschen investieren, die damit arbeiten. Wir wollen unsere Teams durch Technologie entlasten und für neue Aufgaben qualifizieren. Ihre Erfahrung und ihr Urteilsvermögen bleiben entscheidend – beim Einsatz neuer Systeme ebenso wie im persönlichen Service" so Erich Steinreiber, CEO von ISS Österreich.

Sieben Thesen zur Zukunft des Facility Managements

Das Whitepaper beleuchtet sieben Entwicklungen, die das Facility Management bis 2030 prägen könnten.

Die zentralen Aussagen der sieben Zukunftsthesen auf einen Blick:

Intelligente Gebäude nutzen Daten, um Wartung, Energieverbrauch und Betrieb besser zu steuern. Menschen, KI und Roboter arbeiten künftig in hybriden Teams zusammen und ergänzen sich mit ihren jeweiligen Stärken. Operative Mitarbeitende übernehmen zunehmend Aufgaben in der Steuerung und Qualitätssicherung. Der Mensch wird mit zunehmender Automatisierung zum entscheidenden Faktor für persönlichen Service. Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft werden zum Standard – besonders bei bestehenden Gebäuden bleibt die Umsetzung herausfordernd. Technisches Know-how und effiziente Abläufe werden immer wichtiger für die Wettbewerbsfähigkeit. Facility Management wird zum strategischen Partner für produktive und attraktive Arbeitsumgebungen.

Die Thesen basieren unter anderem auf Fachgesprächen mit Lara Paemen, Managing Director IFMA EMEA, und Georg Stadlhofer, Geschäftsführer von Drees & Sommer Österreich. Sie verdeutlichen, wie sich Facility Management von einer vorwiegend operativen Dienstleistung zu einem wichtigen Partner für Unternehmen entwickeln könnte.

Das Whitepaper „Facility Management 2030 – Ein Blick in die Zukunft“ steht hier zum Download bereit: Zum Whitepaper