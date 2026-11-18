Wien (OTS) -

Bereits zum vierten Mal veranstalten die 48er die Orange Week im 48er-Tandler, dem Second-Hand-Markt der Stadt Wien als bewusste Alternative zum Black Friday. Bis Samstag, 21. November, dreht sich an beiden Standorten alles darum, wie sich Dinge länger nutzen, reparieren und weiterverwenden lassen.

„Die Orange Week zeigt, dass Nachhaltigkeit im Alltag ganz konkret und unkompliziert funktionieren kann. Wer repariert, weiterverwendet oder Second-Hand kauft, vermeidet Abfall, schont wertvolle Ressourcen und spart oft auch Geld“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Lifehack-Day zum Auftakt

Eröffnet wird die Orange Week am Dienstag, 17. November, von 15 bis 18 Uhr im 48er-Tandler Margareten mit dem Lifehack-Day. An zehn verschiedenen Stationen gibt es praktische Tipps und Ideen zum Reparieren, Pflegen und Weiterverwenden. Besucher*innen können unter anderem beim Visible Mending lernen, wie Kleidung kreativ und sichtbar geflickt wird, sich beim Second-Hand-Styling inspirieren lassen oder Tipps zur Möbelrestaurierung in einer Schauwerkstatt der Wiener Volkshochschulen (VHS) holen. Auch Reparaturstationen und weitere Angebote rund um die nachhaltige Nutzung von Alltagsgegenständen stehen auf dem Programm.

Tipps und Ideen für den Alltag

Auch an den folgenden Tagen erwartet die Besucher*innen in beiden 48er-Tandlern ein abwechslungsreiches Programm. Es reicht von Reparaturangeboten und Tipps zur längeren Nutzung von Elektrogeräten über Lebensmittelrettung bis hin zu Angeboten rund um Kleidung und Wiederverwendung. Die VHS ergänzt das Programm mit weiteren Workshops und Vorträgen, unter anderem zu nachhaltigem Kochen und Fahrradreparatur. Für Kinder gibt es den Müllkasperl mit dem Stück „Der Kasperl repariert“ und für Volksschüler „Wie rette ich mein Lieblingsessen“. Ein Pub Quiz zum Thema Nachhaltigkeit für Schüler*innen ab 14 Jahren ergänzt das Programm für die Jugend. Am Samstag lädt ein Kleidertausch im 48er-Tandler Margareten dazu ein, gut erhaltene Kleidung weiterzugeben und Neues zu entdecken.

Nachhaltig einkaufen im 48er-Tandler

Wer beim Besuch auch stöbern möchte, findet im 48er-Tandler ein umfangreiches Second-Hand-Sortiment. Der Erlös kommt karitativen Einrichtungen zugute. Die Orange Week zeigt damit praktische Alternativen zum Neukauf und macht Kreislaufwirtschaft im Alltag erlebbar.

Hier geht’s zum Programm: https://48ertandler.wien.gv.at/orange-week-2026/

48er-Tandler Margareten: 5., Siebenbrunnenfeldgasse 3

48er-Tandler Donaustadt: 22., Percostraße 2

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag, 10:00 – 18:00 Uhr



Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss) MA48