Wien (OTS) -

Niedrige Fertilitätsraten, steigende Lebenserwartung und internationale Zuwanderung werden die Bevölkerung in Österreich in den kommenden Jahrzehnten erheblich verändern. Das zeigen die aktuellen Ergebnisse der jährlichen Bevölkerungsprognose von Statistik Austria. Die demographische Alterung führt laut Erwerbspersonenprognose 2026 darüber hinaus zu einer Verschiebung des Verhältnisses von Personen im Erwerbsalter zu Personen im Pensionsalter.

Zahlen, Daten und Fakten zum demographischen Wandel, zur Entwicklung der Zahl der Erwerbspersonen und die der Prognose zugrundeliegenden Methodik sind Thema des Pressegesprächs von Statistik Austria mit:

Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin

Hannah Diethard, Projektleiterin Demographische Prognosen

Der Termin findet hybrid statt. Sie können entweder persönlich im APA-Pressezentrum teilnehmen oder das Pressegespräch online via Livestream verfolgen.

Datum: Mittwoch, 25. November 2026, 9:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Und online: https://events.streaming.at/sa-20261125

Für die Teilnahme vor Ort oder im Livestream melden Sie sich bitte an unter [email protected].

Statistik Austria präsentiert die Bevölkerungs- und Erwerbspersonenprognose 2026

Datum: 25.11.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

URL: https://events.streaming.at/sa-20261125