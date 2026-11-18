Wien (OTS) -

Ab Freitag, dem 20. November 2026, verwandelt sich der Gastgarten der Luftburg – Kolarik im Prater wieder in die stimmungsvolle „Winterburg“. Das größte vollzertifizierte Bio-Restaurant der Welt lädt bis einschließlich 6. Jänner 2027 bei freiem Eintritt zum winterlichen Genuss für die ganze Familie ein.

Geöffnet ist die Winterburg täglich von 12:00 bis 20:00 Uhr (das Restaurant öffnet in den Weihnachtsferien von 24.12.2026 – 06.01.2027 bereits ab 11:00 Uhr). Besucherinnen und Besucher erwarten duftender Bio-Punsch, wärmende Schmankerl in 100 % zertifizierter Bio-Qualität, ein festlich beleuchteter Gastgarten sowie ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein.

Highlight: Die große Christbaum-Party am 13. Dezember Ein besonderer Höhepunkt im Winterprogramm ist die beliebte Christbaum-Party am Sonntag, 13. Dezember 2026: Ab 12:00 Uhr startet der Verkauf hochwertiger, Bio-Christbäume (vom Großingerhof aus Niederösterreich), während von 15:00 bis 20:00 Uhr DJ-Sound, heißer Bio-Punsch und winterliche Cocktails für festliche Vorweihnachtsstimmung sorgen. Begleitend findet eine Spendenaktion zugunsten von „Licht ins Dunkel“ statt.

Alle Informationen und Programmdetails unter: www.kolarik.at/winterburg sowie unter www.kolarik.at/christbaum-party/