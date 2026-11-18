Innsbruck/Wien (OTS) -

Eine hohe Versicherungssumme bedeutet nicht automatisch vollständigen Schadenersatz. Liegt der Versicherungswert eines Gebäudes über der vereinbarten Versicherungssumme, kann die Entschädigung im Schadenfall erheblich gekürzt werden.

Zwei Millionen Euro Schaden – 800.000 Euro Eigenbelastung

Ein Gewerbegebäude hat einen Versicherungswert von sieben Millionen Euro, ist jedoch nur mit 4,2 Millionen Euro versichert. Bei einem versicherten Brandschaden von zwei Millionen Euro kann die Entschädigung aufgrund einer Unterversicherung von 40 Prozent auf 1,2 Millionen Euro gekürzt werden. Die übrigen 800.000 Euro muss der Eigentümer selbst finanzieren.

„Viele Immobilieneigentümer glauben, dass ein Schaden vollständig gedeckt ist, solange er unter der Versicherungssumme liegt. Doch das kann ein teurer Irrtum sein“, erklärt Clemens Reitz, Gründer der RIVEST Gruppe.

Auch Mehrfamilienwohnhäuser betroffen

Bei einem Wohnhaus mit 3,4 Millionen Euro Versicherungswert und 2,72 Millionen Euro Versicherungssumme besteht eine Unterversicherung von 20 Prozent. Bei einem versicherten Brandschaden von 500.000 Euro können 100.000 Euro beim Eigentümer verbleiben.

Versicherungswerte regelmäßig prüfen

Steigende Baukosten, Umbauten und Modernisierungen können bestehende Versicherungssummen unzureichend werden lassen. Die RIVEST Gruppe empfiehlt daher, Versicherungswerte und Vertragsgrundlagen regelmäßig zu überprüfen.

Hinweis: Die Rechenbeispiele beruhen auf § 56 VersVG. Abweichende Vertragsvereinbarungen, insbesondere ein Unterversicherungsverzicht, können eine Kürzung ausschließen.

Über die RIVEST Gruppe

Die RIVEST Gruppe mit Zentrale in Innsbruck ist auf institutionelles Risiko- und Schadenmanagement im Immobilien- und Gewerbesektor spezialisiert.

Weitere Informationen: www.rivest.at | my.rivest.at