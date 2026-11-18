Wien (OTS) -

Vizebürgermeisterin und Jugendstadträtin Bettina Emmerling und der Landstraßer Bezirksvorsteher Erich Hohenberger haben sich geeinigt, die Förderung für den Verein Forum Wien Arena in Höhe von 259.000 Euro für 2027 gemeinsam zu tragen.

Die Arena ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil der Kultur- und Veranstaltungsszene für Wien. Ihr Erhalt steht außer Frage, versichert Emmerling. Gleichzeitig ist klar, dass eine dauerhafte Finanzierung eines Kultur- und Veranstaltungszentrums nicht aus dem Jugendressort erfolgen kann. Um dem Verein jedoch Planungssicherheit zu geben, den Erhalt der Arena zu sichern und damit geplante Konzerte und Projekte nicht kurzfristig abgesagt werden müssen, hat man für das kommende Jahr nach einer gemeinsamen Lösung gesucht. „Wir haben die Gespräche gesucht und mit Bezirksvorsteher Erich Hohenberger trotz Spardrucks gemeinsam eine Lösung gefunden, die dem Verein für 2027 Planungssicherheit gibt. Für 2027 tragen Stadt und Bezirk die Förderung deshalb je zur Hälfte, der Bezirk finanziert seinen Anteil aus dem Kulturbudget“, ergänzt Emmerling.

Die bisher über die MA 13 geförderten Jugendprojekte des Vereins sollten ursprünglich aus der Förderung herausgelöst werden. Wie jedes Jahr wurden die Förderentscheidungen den Vereinen im regulären Verfahren mitgeteilt. Diese Entscheidung war Teil einer bewussten und notwendigen Schwerpunktsetzung im Jugendressort.

Ziel bleibt es, jungen Menschen in allen Bezirken das ganze Jahr über verlässliche Anlaufstellen zu sichern. Unser Schwerpunkt liegt dabei weiterhin auf der ganzjährigen Kinder- und Jugendarbeit.



„Ich bin glücklich und dankbar, dass wir gemeinsam eine Lösung für das nächste Jahr finden konnten und die ARENA somit für 2027 Planungssicherheit hat. Für die nächsten Jahre müssen wir uns überlegen wie wir die ARENA, aber auch andere wichtige Jugend- und Kulturinstitutionen langfristig und nachhaltig in ihrer Arbeit absichern und stärken können!“ betont Bezirksvorsteher Erich Hohenberger.