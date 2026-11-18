Wien (OTS) -

Wien schreibt Radverkehrs-Geschichte: Mit der mittlerweile neunten Grünpfeil-Ausweitung setzt die Bundeshauptstadt einen echten Meilenstein – und knackt die 1.000er-Marke! Konkret kamen nun weitere 181 neue Grünpfeile an 139 Kreuzungen in ganz Wien dazu. Damit baut Wien seine klare Spitzenposition weiter aus: Keine andere Stadt oder Bundesland in Österreich bietet Radfahrenden ein derart dichtes und umfassendes Grünpfeil-Netz. Die Zusatztafeln ermöglichen Radfahrenden nach kurzem Stopp, bei Rot rechts abzubiegen oder geradeaus zu fahren – dort, wo es die Verkehrssicherheit erlaubt. Alle vorgeschlagenen Standorte – aus Magistrat, Bevölkerung und Bezirken – wurden im Vorfeld von der MA 46 – sorgfältig geprüft, denn Sicherheit geht vor!

„Wir haben in den letzten Jahren das Radwegnetz in unserer Stadt massiv ausgebaut und schaffen auch heuer wieder über 12,5 km neue Radwege im Hauptradwegenetz. Aktuell etwa laufen die Arbeiten für den breiten Zwei-Richtungsradweg im 2. Teil der Äußeren Mariahilfer Straße und vor Kurzem war Baustart für die Umgestaltung des Rad- und Fußverkehrs am Schottenrings. Neben den baulichen Maßnahmen setzen wir aber auch weitere Schritte, um Radfahrenden das Vorankommen zu erleichtern. Ich freu mich, dass wir nun einen echten Rekord schreiben und den 1.000 Grünpfeil hier in der Oberen Donaustadtstraße anbringen. Wir machen Radfahren in Wien Schritt für Schritt noch attraktiver!“, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Österreichweit einzigartig: Wien baut Grünpfeil-Netz weiter aus

Mit der aktuellen neunten Tranche wird das Wiener Grünpfeil-Netz nochmals deutlich erweitert. 181 neue Grünpfeile wurden an 139 Kreuzungen montiert. Die neuen Grünpfeile werden nach genauer fachlicher Prüfung dort angebracht, wo sie sicher und sinnvoll eingesetzt werden können. Spitzenreiter der aktuellen Ausweitung sind Floridsdorf und Liesing mit jeweils 27 neuen Grünpfeilen, gefolgt von Favoriten und Ottakring mit je 19 und der Leopoldstadt und der Landstraße mit jeweils 17 neuen Grünpfeilen.

Auch Wiens Radverkehrsbeauftragter Martin Blum freut sich über den neuen Rekord: „Die Grünpfeile sind eine kleine Tafel mit großer Wirkung. Sie erleichtern Wege, verkürzen Wartezeiten und machen den Radverkehr flüssiger. Die Erfahrungen mit den bisherigen Grünpfeilen sind durchgängig positiv. Wichtig bleibt aber: Vor dem Weiterfahren ist ein kurzer Stopp verpflichtend. Radfahrende müssen sich vergewissern, dass niemand gefährdet wird – insbesondere auf Fußgänger*innen ist Rücksicht zu nehmen.“

Sicherheit steht an erster Stelle

Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer*innen hat für die Stadt Wien höchste Priorität. Alle vorgeschlagenen Standorte – aus Magistrat, Bevölkerung und Bezirken – wurden im Vorfeld von der MA 46 – Verkehrsorganisation und technische Verkehrsangelegenheiten sorgfältig geprüft. Nur dort, wo die rechtlichen und verkehrstechnischen Voraussetzungen erfüllt sind, werden Grünpfeile verordnet und montiert.

Wer an einer bestimmten Kreuzung in Wien einen Grünpfeil vermisst und einen Standort zur Prüfung vorschlagen möchte, kann sich an die Mobilitätsagentur Wien wenden.

Wiens Radwegoffensive läuft weiter

Der 1.000. Grünpfeil ist Teil der umfassenden Wiener Radwegsoffensive. Seit 2021 wurden bereits über 250 Projekte und knapp 100 Kilometer im Hauptradwegenetz umgesetzt, dazu kommen rund 50 Kilometer im Bezirksnetz. Auch 2026 geht der Ausbau weiter: 33 Projekte und 12,5 Kilometer neue Radwege stehen auf dem Programm.

Alle Informationen zu den Radwegeprojekten gibt es unter:

mobilitaetsagentur.at

Alle Kreuzungen, an denen Radfahrende bei Rot rechts abbiegen oder geradeaus fahren dürfen, finden sich hier: https://mobilitaetsagentur.at/radfahren/radverkehrsplanung#gruenpfeil

rk-Fotoservice: https://presse.wien.gv.at/