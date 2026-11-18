Wien (OTS) -

Das 50-jährige Bestehen der Medien Archive Austria (MAA) wurde mit einem Jubiläumssymposium sowie gemeinsam mit Wegbegleiter:innen jener Institutionen gefeiert, die die Artefakte des kulturellen Gedächtnisses Österreichs bewahren und vermitteln.

Der Festakt, der am 16. November 2026 im Österreichischen Filmmuseum stattfand, stand im Zeichen von regem Austausch der audiovisuellen Archive. Über die – nicht immer reibungsfrei verlaufene und heiß diskutierte – Gründungszeit rund den November 1976 sprachen die Gründungsmitglieder und ehemaligen Direktoren der Österreichischen Mediathek, Rainer Hubert, und des Phonogrammarchivs der ÖAW, Dietrich Schüller. Dabei wurde auch thematisiert, dass audiovisuelle Archive ständig in Bewegung, Abwägung und Anpassung an Technik, aber auch im Zusammenspiel mit Gesellschaft und Politik agieren.

Gabriele Fröschl, Vorsitzende der MAA und Leiterin der Österreichischen Mediathek, erinnerte gemeinsam mit Michael Loebenstein, dem Direktor des Österreichischen Filmmuseums und Vorstandsmitglied des Dachverbands, an die Verpflichtung der Archive, Informationen unverfälscht zu bewahren, zu kontextualisieren und zu vermitteln.

Dem Historischen verpflichtet und ewig am Puls der Zeit

Die Bedeutung, die audiovisuelle Archive beim Erhalt von Originaltönen und Bewegtbildern haben, ist gegenwärtig und aufgrund der Masse an künstlich erzeugten Bildern und Tönen größer denn je: Originalquellen zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, bedeutet nicht nur den Erhalt von Informationen, sondern sie bilden die Stimmung einer Nation ab – vor dem Hintergrund historischer Ereignisse ebenso wie des alltäglichen Lebens. Die audiovisuellen Archive erhalten diese Stimmen für die Gegenwart und Zukunft. Diese nicht nur technische, sondern auch kulturelle Infrastruktur einer Nation in ihrer Vielfalt und Vielstimmigkeit zu bewahren, bedeutet auch, Orientierung in Gegenwart und Zukunft zu geben. Dass dazu auch gehört, Widerstände aufzuzeigen und originale Quellen zu erhalten, war ebenfalls Teil der Podiumsdiskussion, die nach der Keynote von Carolyne Birdsall, Medienwissenschafterin an der Universität Amsterdam, stattfand.

Dabei tauschten sich Carolyn Birdsall und Gabriele Fröschl mit Michael Loebenstein (Österreichisches Filmmuseum), Peter Schernhuber (BMWKMS) und Siegfried Steinlechner (ORF) aus. Der Ausklang des Abends im Österreichischen Filmmuseum stand im Zeichen des regen Austauschs und in gespannter Erwartung der Entwicklungen der kommenden Jahrzehnte.

„Die Quellen, aus denen audiovisuelle Archive schöpfen, sind lebendige Zeugnisse unserer Geschichte und Gegenwart. Mit der Gründung der Medien Archive Austria vor 50 Jahren hat sich Österreich seinen Bürger:innen verpflichtet, das vielstimmige kulturelle Gedächtnis der Nation für die Ewigkeit zu sichern. Unsere Vergangenheit unter immer neuen technologischen Entwicklungen transparent zu machen und zu vermitteln, ist ein Erbe, aus dem auch zukünftige Generationen schöpfen können.“ Gabriele Fröschl, Vorsitzende der Medien Archive Austria und Leiterin der Österreichischen Mediathek des Technischen Museums Wien