Wien (OTS) -

„Wenn Wien sein selbst gestecktes Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden, erreichen will, dann muss deutlich mehr aufs Tempo gedrückt werden als bisher”, so der Parteivorsitzende der Grünen Wien, Peter Kraus. Der Wiener Klimafahrplan aus 2022 wurde nun aktualisiert und liegt zur Begutachtung vor. „Ein Blick auf den Klimafahrplan zeigt jedoch: So werden wir die Klimaziele nicht erreichen”, so Kraus. Entscheidend sind die beiden großen Bereiche Verkehr und Heizen. Der Autoverkehr ist mit rund drei Viertel der mit Abstand größte Verursacher von CO2-Emissionen. Beim Heizen ist der Austausch von über einer halben Million Gasthermen die zentrale Herausforderung.



Gerade im Verkehrsbereich zeigt sich eine erhebliche Diskrepanz zwischen den ambitionierten Zielen des Klimafahrplans und der tatsächlichen politischen Umsetzung. 2025 ist der Autoverkehr auf 26% gestiegen, während eine Reduktion auf 20% vorgesehen war und der Anteil bis 2030 auf 15% sinken soll. Dazu kommt, dass die in der Realität gesetzten Maßnahmen und Aussagen den Absichtserklärungen des Klimafahrplans diametral widersprechen: So will der Wiener Bürgermeister die Flugabgabe senken, während gleichzeitig die Wiener Öffis verteuert werden.



„Wir brauchen für alle leistbare und bequem nutzbare Öffis. Gerade in den stark wachsenden Außenbezirken und in den neuen Stadtentwicklungsgebieten braucht es einen rascheren Ausbau des öffentlichen Verkehrs”, so Mobilitätssprecher Kilian Stark. Zwar werden ambitionierte Ziele zur Reduktion des Autoverkehrs formuliert, konkrete Maßnahmen und Zeitpläne für den Öffi-Ausbau oder die Lenkung des Verkehrs fehlen jedoch weiterhin. „Wie die angestrebte Reduktion des Autoverkehrs unter diesen Voraussetzungen gelingen soll, bleibt offen”, kritisiert Stark.



Auch im Bereich der Wärmewende bleibt ungeklärt, wie der Ausstieg aus fossilen Heizsystemen bis 2040 gelingen soll. Es fehlen verbindliche Umstellungsziele, konkrete Ausbau- und Stilllegungspfade sowie eine nachvollziehbare Darstellung der notwendigen Maßnahmen und finanziellen Ressourcen.



„Ein Klimafahrplan muss mehr sein als eine Sammlung ambitionierter Ziele und unver-bindlicher Absichtserklärungen. Die entscheidende Frage wird vom aktuellen Entwurf des Klimafahrplans nicht beantwortet: Warum sollen die Klimaziele mit dieser Fortschreibung erreicht werden, wenn bereits die bisherige Umsetzung so deutlich hinter den Anforderungen zurückbleibt?”, so Kraus und Stark.



Die Grünen Wien fordern im Dringlichen Antrag im heutigen Gemeinderat ua. einen verbindlichen und sozial verträglichen Gasausstiegsplan bis 2040 mit überprüfbaren Zwischenzielen, einen Ausbau der Öffis in den Außenbezirken und neuen Stadtentwicklungsgebieten, ein wirksames Maßnahmenpaket zur Reduktion des Autoverkehrs sowie eine schrittweise Reduktion aller klimaschädlicher Projekte, Förderungen und finanzieller Anreize.