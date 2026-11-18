Toronto, Kanada (OTS) -

Ein Novembermorgen, kurz nach acht, an Bord einer kleinen Fähre. Der Wind vom See ist frisch, die Reling kalt, und hinter dem Heck bleibt der Hafen langsam zurück. Die Glastürme der Innenstadt werden mit jeder Minute kleiner, vorn tauchen die flachen, bewaldeten Ufer der Toronto Islands aus dem Dunst auf. Der Motor brummt gleichmäßig, eine Möwe hält hartnäckig Schritt, und an Deck stehen nur ein paar Frühaufsteher mit Kaffeebechern. Einen besseren Auftakt für einen Tag in Toronto gibt es kaum.

Bevor es in die Stadt geht, lohnt sich der Blick von außen. Nach gut zehn Minuten legt die Fähre auf Centre Island an, und leere Wege führen zum Ufer, vorbei an Bänken, auf denen noch der Tau liegt, und an Bäumen, die ihr letztes gelbes Laub festhalten. Dann öffnet sich der Blick, und die ganze Skyline liegt auf der anderen Seite des Wassers. Der CN Tower in der Mitte, drumherum die Hochhäuser, alles in ein weiches, goldenes Morgenlicht getaucht, das sich im stillen See spiegelt. Kein Verkehr, keine Hupen, nur das leise Schwappen der Wellen am Steg. Von hier aus wirkt Toronto wie ein Modell, das jemand liebevoll an den Horizont gestellt hat. In diesem Licht sieht jedes Foto aus, als hätte es ein paar Jahrzehnte in einer Schublade gelegen: warme Farben, weiche Konturen, ein Hauch von Siebzigerjahren.

Wer noch etwas Zeit hat, folgt dem Uferweg ein Stück weiter Richtung Ward's Island. Dort, am östlichen Ende der Inselkette, stehen kleine Holzhäuser mit Veranden und verwitterten Gartenzäunen, in denen tatsächlich Menschen wohnen, das ganze Jahr über und ohne Autos. Fahrräder lehnen an Hauswänden, auf einer Treppe schläft eine Katze in der Morgensonne. Es ist schwer zu glauben, dass die viertgrößte Metropole Nordamerikas nur eine kurze Überfahrt entfernt liegt. Die Inseln wirken wie ein Dorf, das die Zeit einfach übersprungen hat.

Zurück am Festland führt der Weg nach Osten, in den Distillery District. Wo heute Galerien, Cafés und kleine Läden ihre Türen öffnen, stand im 19. Jahrhundert die Whiskybrennerei der Familie Gooderham, einst eine der größten der Welt. Die viktorianischen Fabrikhallen aus rotem Backstein sind geblieben, ebenso das Kopfsteinpflaster, auf dem jeder Schritt automatisch langsamer wird. Alte Schriftzüge verblassen an den Fassaden, schwere Eisentore und Laderampen erinnern an die Zeit, als hier Fässer gerollt und Getreide geschleppt wurde.

Mitte November zieht der Weihnachtsmarkt ein. Schon am Vormittag steigt Dampf aus den Holzbuden, es duftet nach Zimt, heißem Apfelwein und gebrannten Mandeln. Lichterketten spannen sich zwischen den Mauern, und selbst an einem grauen Novembertag funkeln sie gegen den Himmel an. In der Mitte thront ein riesiger Weihnachtsbaum, daneben spielt ein älterer Herr Weihnachtslieder auf der Trompete, etwas schief, aber mit sehr viel Herz. An den Ständen gibt es handgefertigten Baumschmuck, Wollmützen und Ahornsirup in kleinen Glasflaschen, das wohl kanadischste aller Mitbringsel. Kinder drücken sich die Nasen an beschlagenen Schaufenstern platt, irgendwo läuft ein Karussell. Die ganze Szene wirkt wie eine handkolorierte Postkarte aus einer anderen Zeit.

Am Nachmittag wartet einer der roten Hop-on-Hop-off-Busse, und der beste Platz ist, trotz Wind, das offene Oberdeck. Ende November hält sich der Herbst in Toronto noch erstaunlich tapfer. Entlang der Straßen leuchten die Bäume in einem satten Gelb, bei jeder Kurve lösen sich ein paar Blätter und segeln über die Sitzreihen. Die Route führt vorbei am St. Lawrence Market, der alten Markthalle, in der die Stadt seit über 200 Jahren einkauft, durch die Straßen von Old Town mit ihren Backsteinhäusern und weiter Richtung Chinatown, wo rote Lampions über den Gemüseständen schaukeln. Wer mag, steigt am Kensington Market aus, einem kleinen Viertel aus bunt gestrichenen Häusern, Secondhand-Läden und Imbissen aus aller Welt, und springt einen Bus später wieder auf.

Zwischendurch lohnt sich ein kurzer Halt für eine Stärkung. In der Markthalle von St. Lawrence gibt es das Peameal Bacon Sandwich, ein schlichtes Brötchen mit dick geschnittenem, in Maismehl gewälztem Schinken, das in Toronto beinahe Kultstatus genießt. Dazu ein Kaffee aus dem Pappbecher, ein Platz auf einer der Holzbänke vor der Halle, und schon zieht der Nachmittag in aller Ruhe vorbei. Straßenbahnen rattern über die Kreuzung, ihre Glocken klingen hell durch die kühle Luft.

Zurück im Finanzviertel rollt der Bus vorbei an Glasfassaden, in denen sich die Wolken spiegeln, und dann taucht ein alter Bekannter auf: das Gooderham Building. Die Brennerfamilie, deren Hallen am Vormittag noch den Weihnachtsmarkt beherbergten, ließ es 1892 als Firmensitz errichten. Ein schmaler Keil aus rotem Backstein mit einem grünen Kupferdach, das aussieht wie ein alter Hut. Das Gebäude steht an der Kreuzung von Front Street und Wellington Street, als hätte man vergessen, es abzureißen, und genau darin liegt sein Charme. Im tief stehenden Nachmittagslicht ergibt sich eines der schönsten Motive der Stadt: gelbes Laub im Vordergrund, dahinter die Ziegelfassade, darüber die glänzenden Türme. Alt und neu auf einem Bild, und trotzdem scheint alles genau so zusammenzugehören.

Der Abend gehört dem Eishockey. Ohne ein Spiel der Toronto Maple Leafs, heißt es in der Stadt, sei ein Besuch nicht vollständig. Schon auf dem Weg zur Scotiabank Arena färben sich die Straßen blau-weiß: Familien in Trikots, Studenten mit Schals, sogar Hunde mit Ahornblatt am Halsband. Auf dem Platz vor der Halle drängen sich die Fans, in den Sportbars ringsum wird bereits getippt und gefachsimpelt. Nur ein paar Straßen entfernt liegt die Hockey Hall of Fame, untergebracht in einer prunkvollen alten Bankfiliale aus dem 19. Jahrhundert, in der die Geschichte des Sports in Vitrinen, Trikots und abgewetzten Schlägern weiterlebt.

Drinnen in der Arena dann dieser Lärm, das Kratzen der Kufen, das Knallen des Pucks gegen die Bande, das kollektive Aufstöhnen bei jeder vergebenen Chance. Auf den Rängen sitzen längst nicht mehr nur die alteingesessenen Fans. Viele sind zum ersten Mal hier, angesteckt von "Heated Rivalry", der kanadischen Serie über zwei Profis aus rivalisierenden Teams, die sich ineinander verlieben. Die Serie hat dem Sport ein neues Publikum beschert, und in Toronto ist das deutlich zu spüren. Beim Tor der Leafs jubeln alle gemeinsam, Neulinge wie Stammgäste, als würden sie sich seit Jahren kennen.

Nach dem Schlusspfiff ergießt sich die Menge auf die Straßen, noch aufgekratzt, noch singend. Über der Stadt leuchtet der CN Tower in wechselnden Farben, und seine Spitze verschwindet halb in den tiefen Novemberwolken. Aus den Pubs dringt warmes Licht auf die nassen Gehwege, irgendwo wird das Spiel bei einem Pint noch einmal Tor für Tor durchgesprochen. Eine der roten Straßenbahnen quietscht um die Ecke, und für einen Augenblick fühlt sich die Szene an wie ein Standbild aus einem alten Film.

Und die anderen Jahreszeiten? Im Frühling blühen im High Park die Kirschbäume, und die Stadt atmet nach dem langen Winter spürbar auf. Im Sommer ist die Fähre zu den Inseln voller Picknickkörbe und Fahrräder, am Strand von The Beaches rennen Hunde in die flachen Wellen. Und im tiefsten Januar drehen auf dem Nathan Phillips Square die Schlittschuhläufer ihre Runden vor dem beleuchteten Toronto-Schriftzug. Die Stadt zeigt in jeder Saison ein anderes Gesicht.

Was von einem solchen Tag bleibt, sind Bilder in warmen, leicht verblassten Tönen, wie aus einem alten Familienalbum. Die Skyline über dem stillen Wasser, das Lichtermeer zwischen den Mauern der alten Brennerei, das gelbe Laub vor rotem Backstein. Und das Gefühl, dass diese Stadt noch längst nicht alles erzählt hat.

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