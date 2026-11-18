St. Pölten (OTS) -

Nach mehr als 17 Jahren engagierter Tätigkeit in der Arbeiterkammer Niederösterreich legt Michael Litschauer sein Mandat auf eigenen Wunsch zurück. Florian Dietrich von der Straßenmeisterei Geras übernimmt seine Funktion. „Mit Michael Litschauer verlieren wir einen langjährigen Wegbegleiter und engagierten Kämpfer für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Für seinen langjährigen Einsatz gebührt ihm unser aufrichtiger Dank“, betont Fraktionsvorsitzender Josef Hager.

Sein Nachfolger Florian Dietrich von der Straßenmeisterei Geras im Bezirk Horn engagiert sich bereits seit mehreren Jahren als Personalvertreter für seine Kolleginnen und Kollegen. „Mit Florian Dietrich gewinnen wir einen jungen, motivierten Waldviertler, der sich mit viel Einsatz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer starkmachen wird“, so Hager.

Auch Dietrich freut sich auf seine neue Aufgabe: „Es ist mir ein großes Anliegen, mich weiterhin für die Interessen und Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzusetzen.“

Michael Litschauer blickt dankbar zurück: „Es war eine sehr schöne und lehrreiche Zeit, in der wir uns stets für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt und wichtige Beschlüsse gefasst haben. Es war sehr schön – es hat mich sehr gefreut.“

Die NÖAAB-FCG-Fraktion bedankt sich bei Michael Litschauer für seinen Einsatz und wünscht Florian Dietrich viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.