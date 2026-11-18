Wien (OTS) -

In den nächsten Tagen wird Wien zum Treffpunkt der europäischen Datenwirtschaft: Am 19. und 20. November 2026 veranstaltet die Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL gemeinsam mit dem Gaia-X Hub Austria, koordiniert vom AIT Austrian Institute of Technology, den 7. Gaia-X Summit. Unter dem Motto „Season 2.0 of Sovereign, Trusted AI & Data Ecosystems“ kommen Vertreter:innen aus Wirtschaft, Forschung, Politik und öffentlicher Verwaltung zusammen, um die nächste Entwicklungsphase souveräner Datenräume und vertrauenswürdiger KI-Anwendungen zu gestalten.

Von der Datensouveränität zur konkreten Anwendung

Daten sind eine wesentliche Grundlage für Innovation, neue Dienstleistungen und wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle. Entscheidend ist, dass Organisationen Daten sicher und kontrolliert über Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg austauschen können. Gaia-X unterstützt dies mit offenen Konzepten, Referenzarchitekturen und Open-Source-Komponenten für interoperable, vertrauenswürdige Datenökosysteme. Unternehmen und Institutionen sollen selbst bestimmen können, wer ihre Daten unter welchen Bedingungen nutzt.

Technologien, Praxisbeispiele und österreichische Initiativen

Der Summit rückt konkrete Umsetzungen in den Mittelpunkt: Gaia-X-Services, technische Bausteine und Demonstrationen zeigen, wie souveräne Datenräume entstehen und welche Chancen sie für datengetriebene Wertschöpfung sowie KI-Anwendungen eröffnen. Europäische Projekte und Branchenbeispiele machen den praktischen Nutzen sichtbar. Ein eigener Programmschwerpunkt widmet sich österreichischen Initiativen und ihrem Beitrag zur Entwicklung der europäischen Datenökonomie.

Jetzt für den Gaia-X Summit 2026 registrieren

Für Gaia-X-Mitglieder sowie berechtigte Vertreter:innen der öffentlichen Verwaltung ist die Teilnahme kostenlos; eine Registrierung ist dennoch erforderlich. Nicht-Mitglieder können ihre Teilnahme über das auf der Registrierungsseite angebotene Bronze Partnership buchen. Details zu den jeweiligen Ticketkategorien und Teilnahmebedingungen sind online verfügbar.

Registrierung: https://gaia-x.eu/summit-2026/registration/

Weitere Informationen und Programm: https://gaia-x.eu/summit-2026/

Über Gaia-X Hub Austria

Der Gaia-X Hub Austria unterstützt den Aufbau souveräner Datenökosysteme und vernetzt Akteur:innen aus Wirtschaft, Forschung und Verwaltung. Der vom AIT Austrian Institute of Technology koordinierte Hub begleitet Unternehmen und Institutionen bei Datenstrategien, Pilotprojekten und der praktischen Umsetzung vertrauenswürdiger Datenräume. Er wird vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) sowie dem Staatssekretariat für Digitalisierung im Bundeskanzleramt unterstützt.

Über das AIT